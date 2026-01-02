Kραν Μοντανά: Η στιγμή της μοιραίας ανάφλεξης και τα αναπάντητα ερωτήματα

Δύο αυτόπτες μάρτυρες της φονικής πυρκαγιάς δήλωσαν σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι σερβιτόρες είχαν βάλει «κεριά sprinklers σε μπουκάλια σαμπάνιας»

Αυτή είναι η στιγμή που βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας προκάλεσαν φωτιά στο νυχτερινό μπαρ Le Constellation, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 47 νεκρούς και 115 τραυματίες. Η φονική πυρκαγιά σημειώθηκε περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα τοπική ώρα (12.30 GMT) στο υπόγειο του «Le Constellation», ενός δημοφιλούς καταστήματος στο κέντρο του αλπικού θέρετρου Κραν Μοντανά, στην Ελβετία. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν αστραπιαία, μετατρέποντας τον χώρο σε παγίδα θανάτου και κατακαίγοντας δεκάδες ανθρώπους μέσα σε λίγα λεπτά. Ιδιοκτήτες του μπαρ είναι ο Ζακ Μορέτι, 49 ετών, και η σύζυγός του Τζέσικα, 40, γαλλικής καταγωγής από την Κορσική, πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στην ελβετική εστίαση. Το ζευγάρι βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο των ερευνών για τα μέτρα ασφαλείας που ενδεχομένως συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς. Η Τζέσικα Μορέτι, σύμφωνα με πληροφορίες από το προφίλ της στο Facebook, έχει δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Glamorgan στην Ουαλία, καθώς και στο International University of Monaco και στη σχολή επιχειρήσεων του Μονπελιέ στη Γαλλία. Το ζευγάρι άνοιξε το «Le Constellation» τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από ένα ταξίδι διακοπών στο Κραν Μοντανά το 2011, όταν «ερωτεύτηκαν» την περιοχή. Το μπαρ συνδύαζε εξωτερική βεράντα στον επάνω όροφο και υπόγειο κλαμπ με DJs και ζωντανή μουσική, και έγινε γρήγορα ένα από τα πιο δημοφιλή νυχτερινά στέκια της πόλης, κυρίως για νεαρούς, εύπορους επισκέπτες των χειμερινών σπορ αλλά και ντόπιους. Σύμφωνα με το Crans-Montana Tourism, το «Le Constellation» παρουσιαζόταν ως ένας «κομψός χώρος με εορταστική ατμόσφαιρα», το «place to be» της περιοχής, ενώ ξεχώριζε γιατί επέτρεπε την είσοδο σε άτομα 16 ετών και άνω, αντί των συνήθων 18.

Οι ελβετικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας τη χρήση των σπινθηροβόλων αλλά και τις συνθήκες πυρασφάλειας του χώρου.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η Γενική Εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλούντ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τις μαρτυρίες ότι «κεριά γενεθλίων» ή φωτοβολίδες πάνω σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας» προκάλεσαν την πρώτη ανάφλεξη στην οροφή. Οι ταυτότητες των θυμάτων παραμένουν ασαφείς και ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν προειδοποίησε ότι η διαδικασία θα «απαιτήσει χρόνο». Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα. Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας. Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν οι σοροί στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ. Αναρτήσεις υπενθυμίζουν ότι διαφημιστικό βίντεο για το μπαρ Le Constellation στο YouTube, έδειχνε γυναίκες με κράνη να υψώνουν μπουκάλια με βεγγαλικά ως την οροφή.