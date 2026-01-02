Back to Top
Σε πολύωρη εγχείρηση υποβλήθηκε ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Στην Πρέβεζα, στον δήμο Ζηρού, σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τον πυροβολισμό ενός 16χρονου στο κεφάλι από ατύχημα.

Το παιδί αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του, όταν το όπλο που κρατούσε, εκπυρσοκρότησε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων χθες το μεσημέρι, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, η κατάστασή του όμως θεωρείται κρίσιμη. Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρέπει να περάσουν ορισμένα 24ωρα για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για την πορεία της υγείας του.

 Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χθες (1/1/2026) ο νεαρός πήρε το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του τύπου φλόμπερ και βγήκε στην αυλή του σπιτιού του να κυνηγήσει πουλιά. Εκεί σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και κατά την πτώση του το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αρχικά στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε και στην συνέχεια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

#tags Άρτα Όπλο Πυροβολισμός Ανήλικος

