Άρτα: 16χρονος δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι

Χαροπαλεύει στο νοσοκομείο ένα 16χρονο παιδί από την Φιλιππιάδα στην Άρτα, μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε στο κεφάλι την Πρωτοχρονιά (01.01.2026).

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Άρτας μετά τον πυροβολισμό, φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος φέρεται να βρισκόταν στην αυλή σπιτιού στην Φιλιππιάδα, και κυνηγούσε πουλιά κρατώντας την καραμπίνα.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Ο 16χρονος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το σταθεροποιήσουν, προκειμένου να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακο Ιωαννίνων, ώστε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά από νευροχειρουργους.

Η κατάσταση του παιδιού είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.