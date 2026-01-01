Γιγαντιαία πυρκαγιά κατέστρεψε ναό του 19ου αιώνα στο Άμστερνταμ, δείτε βίντεο

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες στο Vondelkerk

Μια γιγαντιαία πυρκαγιά κατέστρεψε σήμερα έναν ναό στο Άμστερνταμ, που χρονολογείτο από τον 19ο αιώνα, με την Ολλανδία να περνάει μια τεταμένη παραμονή Πρωτοχρονιάς, με δύο θανάτους που συνδέονται με πυροτεχνήματα και πρωτοφανή βία κατά της αστυνομίας. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες στο Vondelkerk, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, με θέα ένα από τα κυριότερα πάρκα της πόλης από το 1872. Ο πύργος ύψους 50 μέτρων κατέρρευσε και η στέγη υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές του Άμστερνταμ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Coincidence or an act of terror meant to erase Christianity?<br><br>Amsterdam: just after midnight on New Year’s Day, a fire broke out at the historic 19th-century Vondelkerk. The church was reportedly severely damaged<br><br>Because... It's always old historic churches ? <a href="https://t.co/J7d3d9ssXw">pic.twitter.com/J7d3d9ssXw</a></p>— Ncole (@ncole_r) <a href="https://twitter.com/ncole_r/status/2006634180487295398?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η πρόεδρος της συνδικαλιστικής ένωσης της ολλανδικής αστυνομίας Νίνε Κόοιμαν έκανε λόγο για έναν «πρωτόγνωρο αριθμό βιαιοπραγιών σε βάρος της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης» κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πρωτοχρονιάς. Η αξιωματικός δήλωσε πως και η ίδια στοχοθετήθηκε τρεις φορές από ρίψεις πυροτεχνημάτων και άλλων εκρηκτικών, την ώρα που συμμετείχε σε μια περιπολία στο Άμστερνταμ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Another iconic European church burned to the ground overnight, this time in Amsterdam. <br><br>The Vondelkerk, which sits just next to the Dutch capital's famous Vondelpark, was destroyed as invader gangs ran wild with fireworks.<br><br>Had enough of them yet?<br><br>Mass deportations 2026. <a href="https://t.co/KBMzLHmnYI">pic.twitter.com/KBMzLHmnYI</a></p>— Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) <a href="https://twitter.com/TRobinsonNewEra/status/2006691785322672537?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι αρχές εξέδωσαν έναν σπάνιο συναγερμό σε εθνικό επίπεδο στα κινητά τηλέφωνα, προειδοποιώντας τον πληθυσμό να μην καλεί τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, λόγω του φόρτου εργασίας, εφόσον δεν κινδυνεύουν ζωές. Επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας και των πυροσβεστικών δυνάμεων καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Στην πόλη Μπρέντα, άγνωστο πέταξαν βόμβες μολότοφ εναντίον της αστυνομίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Another Historic Church lost in arson! <br><br>On New year's Eve the Amsterdam Vondelkerk (Vondel Church) is engulfed in fire. <br><br>When it's not for sale for them, it mysteriously burns down! <a href="https://t.co/FwmRfhxDU7">pic.twitter.com/FwmRfhxDU7</a></p>— Islam Invasion (@IslamInvasion) <a href="https://twitter.com/IslamInvasion/status/2006551898690564590?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Δύο άνθρωποι, ένας 17χρονος και ένας 38χρονος, σκοτώθηκαν σε περιστατικά που συνδέονται με πυροτεχνήματα. Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Ήταν η τελευταία χρονιά πριν από την προγραμματισμένη απαγόρευση των πυροτεχνημάτων, αν και οι Ολλανδοί τα έχουν αγοράσει σε πολύ μεγάλες ποσότητες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Shortly after midnight and the start of the new year, a fire broke out in the historic Vondelkerk church in the city of Amsterdam.<br>The church, which was built in the 19th century, was completely destroyed.<br><br>It is unclear who is behind the fire.<br>It’s yet another church burning… <a href="https://t.co/1NHx0tK0bh">pic.twitter.com/1NHx0tK0bh</a></p>— Chaya’s Clan (@ChayasClan) <a href="https://twitter.com/ChayasClan/status/2006645742257987881?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>