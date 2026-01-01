Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στην Βορείου Ηπείρου - Δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στη διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου και Βύρωνος, στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο που κινούνταν επί της οδού Βορείου Ηπείρου, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες –άνδρας και γυναίκα– να πέσουν στο οδόστρωμα. Το δίκυκλο, μετά τη σύγκρουση, κατέληξε στο πεζοδρόμιο, αφού πρώτα προσέκρουσε σε άλλο σταθμευμένο δίκυκλο.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών.