Ελβετία: «Κερί γενεθλίων σε σαμπάνια» προκάλεσε την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά

Μεταξύ των θυμάτων και ξένοι τουρίστες

Στο πένθος έχει βυθίσει την Ελβετία η φονική έκρηξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο του Κραν Μοντανά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τοπικές Αρχές εκτιμούν ότι περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλές δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν στο μπαρ Le Constellation, που τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς. Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το κατάστημα ήταν γεμάτο από κόσμο που γιόρταζε την έλευση του νέου έτους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας αυτόπτη μάρτυρα, που μεταδίδει η Daily Mail, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο βεγγαλικό, σαν αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. «Το βεγγαλικό πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire at a bar in a Swiss ski resort. <br><br>Footage shows the fire at Le Constellation Bar and Lounge in the Alpine ski resort of Crans-Montana.<br><br>Latest <a href="https://t.co/nTVM2TaBDi">https://t.co/nTVM2TaBDi</a> <a href="https://t.co/aM6H8ERGJB">pic.twitter.com/aM6H8ERGJB</a></p>— Sky News (@SkyNews) <a href="https://twitter.com/SkyNews/status/2006675775332704331?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Άλλη γυναίκα που κατάφερε να διαφύγει περιέγραψε τον πανικό που ακολούθησε: «Η σκάλα εξόδου από το νυχτερινό κλαμπ ήταν εξαιρετικά στενή. Ο κόσμος έσπρωχνε μαζικά. Προλάβαμε να βγούμε την τελευταία στιγμή». Το γεγονός ότι η φωτιά ξεκίνησε στο υπόγειο του μπαρ επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, Φρεντερίκ Γκίσλερ, σημειώνοντας ότι ακολούθησε συνωστισμός, καθώς οι θαμώνες προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διαφύγουν από τη μοναδική σκάλα που οδηγούσε στο ισόγειο και έξω. Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας που ονομάζεται Έμμα δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε αφού ο κόσμος άρχισε να γιορτάζει κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας, στα οποία ήταν σφηνωμένα βεγγαλικά. «Κάποια από τα μπουκάλια ήταν κοντά στο ταβάνι και αυτό άρπαξε φωτιά. Όλο το ταβάνι τυλίχθηκε στις φλόγες και η φωτιά εξαπλώθηκε απίστευτα γρήγορα. Μέσα σε δευτερόλεπτα τρέχαμε έξω ουρλιάζοντας και κλαίγοντας», είπε. Παρόμοια ήταν και η μαρτυρία μιας άλλης κοπέλας, της Βικτόρια, η οποία ανέφερε ότι «πυροτεχνήματα μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας προκάλεσαν την έκρηξη», προσθέτοντας ότι «ολόκληρο το ταβάνι του μπαρ τυλίχθηκε στις φλόγες». Όπως είπε, τα παράθυρα είχαν μαυρίσει από τον καπνό, και η ίδια πιστεύει ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. «Κάποιοι έσπαγαν τα τζάμια για να μπει αέρας. Ακόμα τρέμω· πολλοί έκλαιγαν βγαίνοντας. Επικρατούσε μαζικός πανικός», κατέληξε. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και τον τελικό αριθμό των θυμάτων.

