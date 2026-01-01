Ελβετία: «Κερί γενεθλίων σε σαμπάνια» προκάλεσε την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά

Μεταξύ των θυμάτων και ξένοι τουρίστες
Στο πένθος έχει βυθίσει την Ελβετία η φονική έκρηξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο του Κραν Μοντανά.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τοπικές Αρχές εκτιμούν ότι περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλές δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν στο μπαρ Le Constellation, που τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.
Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το κατάστημα ήταν γεμάτο από κόσμο που γιόρταζε την έλευση του νέου έτους.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας αυτόπτη μάρτυρα, που μεταδίδει η Daily Mail, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο βεγγαλικό, σαν αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. «Το βεγγαλικό πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.
Άλλη γυναίκα που κατάφερε να διαφύγει περιέγραψε τον πανικό που ακολούθησε: «Η σκάλα εξόδου από το νυχτερινό κλαμπ ήταν εξαιρετικά στενή. Ο κόσμος έσπρωχνε μαζικά. Προλάβαμε να βγούμε την τελευταία στιγμή».
Το γεγονός ότι η φωτιά ξεκίνησε στο υπόγειο του μπαρ επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, Φρεντερίκ Γκίσλερ, σημειώνοντας ότι ακολούθησε συνωστισμός, καθώς οι θαμώνες προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διαφύγουν από τη μοναδική σκάλα που οδηγούσε στο ισόγειο και έξω.
Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας που ονομάζεται Έμμα δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε αφού ο κόσμος άρχισε να γιορτάζει κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας, στα οποία ήταν σφηνωμένα βεγγαλικά. «Κάποια από τα μπουκάλια ήταν κοντά στο ταβάνι και αυτό άρπαξε φωτιά. Όλο το ταβάνι τυλίχθηκε στις φλόγες και η φωτιά εξαπλώθηκε απίστευτα γρήγορα. Μέσα σε δευτερόλεπτα τρέχαμε έξω ουρλιάζοντας και κλαίγοντας», είπε.
Παρόμοια ήταν και η μαρτυρία μιας άλλης κοπέλας, της Βικτόρια, η οποία ανέφερε ότι «πυροτεχνήματα μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας προκάλεσαν την έκρηξη», προσθέτοντας ότι «ολόκληρο το ταβάνι του μπαρ τυλίχθηκε στις φλόγες». Όπως είπε, τα παράθυρα είχαν μαυρίσει από τον καπνό, και η ίδια πιστεύει ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. «Κάποιοι έσπαγαν τα τζάμια για να μπει αέρας. Ακόμα τρέμω· πολλοί έκλαιγαν βγαίνοντας. Επικρατούσε μαζικός πανικός», κατέληξε.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και τον τελικό αριθμό των θυμάτων.
Δύο Γαλλίδες περιγράφουν τις στιγμές πανικού στο μπαρ
Η Έμμα και η Αλμπάν, δύο νεαρές Γαλλίδες, βρίσκονταν στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, όπως είπαν στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV. «Επικρατούσε απόλυτος πανικός, όλοι ούρλιαζαν».
Οι δύο ισχυρίζονται ότι η φωτιά προήλθε από ένα «κερί γενεθλίων» που είχαν τοποθετήσει οι σερβιτόρες σε μπουκάλια σαμπάνιας.
Η πόρτα εξόδου ήταν πολύ μικρή για το πλήθος, οπότε έσπασαν ένα παράθυρο για να σώσουν τους ανθρώπους. «Οι φλόγες ήταν μόνο ένα μέτρο μακριά μας» υποστηρίζουν.
Πυροσβέστες και αστυνομία έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά».
Οι γυναίκες εκτιμούν ότι μέσα βρίσκονταν περίπου 200 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι 15 έως 20 ετών.
Η Βικτόρια, μια άλλη Γαλλίδα που ήταν παρούσα, περιέγραψε την αιτία της πυρκαγιάς ως εξής: Ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας άναψε φωτιά στην οροφή όταν μια γυναίκα που την κουβαλούσε στους ώμους μιας άλλης γυναίκας κράτησε το μπουκάλι πολύ ψηλά. Σύμφωνα με τη Βικτόρια, οι φλόγες εξαπλώθηκαν «απίστευτα γρήγορα». «Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλο το νυχτερινό κέντρο πήρε φωτιά. Τρέξαμε όλοι έξω ουρλιάζοντας», αφηγούνται.
Δεκάδες νεκροί, πάνω από 100 τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά
Σε εκτενή συνέντευξη Τύπου, οι αρχές έκαναν λόγο για «δεκάδες νεκρούς» πολλών εθνικοτήτων και πάνω από 100 τραυματίες. To ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για 40 νεκρούς, επικαλούμενο ελβετικές αστυνομικές πηγές. Η ΜΕΘ του τοπικού νοσοκομείου έχει γεμίσει εγκαυματίες.
Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.
Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τα πυροτεχνήματα ενδέχεται να είναι η αιτία της έκρηξης. Η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει, αλλά ξεκαθαρίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό ως πυρκαγιά, αποκλείοντας την τρομοκρατική επίθεση.
Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό, ενώ σημείωσε ότι τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.
Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.
Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.
Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.
Το Κραν Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.
Πού μπορούν να καλούν οι Έλληνες που αναζητούν συγγενικά πρόσωπα
Άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για το τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.
Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.
Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.
Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.
