Πάτρα: Ένας ξεχασμένος οικισμός στη Μαυρομαντήλα - ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Στην καρδιά μιας από τις πιο άγριες και λιγότερο εξερευνημένες περιοχές της Πάτρας, στη Μαυρομαντήλα, αποκαλύπτεται ένας άγνωστος οικισμός με εμφανή τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας.

Πέτρινα σπίτια, σήμερα ερειπωμένα, είναι διάσπαρτα σε δύσβατη πλαγιά του δάσους Μαυρομαντήλας, ανατολικά από την κορυφή Κούκουρη, συνθέτοντας ένα τοπίο σιωπής και εγκατάλειψης.

Το βίντεο του Κώστα Γκέρτζου καταγράφει με προσεκτική ματιά τα εναπομείναντα στοιχεία του οικισμού, φωτίζοντας ένα άγνωστο κομμάτι της τοπικής ιστορίας και θέτοντας ερωτήματα για τη ζωή, την εποχή και τους ανθρώπους που κάποτε έζησαν εκεί. Ένα οδοιπορικό μνήμης σε έναν τόπο που ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.