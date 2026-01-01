Ελβετία: Δεκάδες οι νεκροί, 100 οι τραυματίες, μεταξύ των θυμάτων και ξένοι πολίτες- Πώς ξέσπασε η φωτιά

Αποκαλύφθηκε η αιτία της πολύνεκρης έκρηξης σε μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία την Πρωτοχρονιά.

Περίπου 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 100 τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο της Ελβετίας, κι ενώ ο κόσμος γιόρταζε την έλευση του νέου έτους.

Σύμφωνα με την Dailymail, η φονική πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε όταν κερί γενεθλίων που τοποθετήθηκε μέσα σε μπουκάλι σαμπάνιας, στο υπόγειο του καταστήματος, στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι.

Ένας επιζών δήλωσε στο γαλλικό κανάλι BFM: «Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ένας σερβιτόρος ανέβηκε στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου. Κρατούσε ένα κερί γενεθλίων, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο ταβάνι, και το ταβάνι πήρε φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά».

Όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και ξένοι τουρίστες.Σε εκτενή συνέντευξη Τύπου, οι αρχές έκαναν λόγο για «δεκάδες νεκρούς» πολλών εθνικοτήτων και πάνω από 100 τραυματίες. To ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για 40 νεκρούς, επικαλούμενο ελβετικές αστυνομικές πηγές. Η ΜΕΘ του τοπικού νοσοκομείου έχει γεμίσει εγκαυματίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τα πυροτεχνήματα ενδέχεται να είναι η αιτία της έκρηξης. Η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει, αλλά ξεκαθαρίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό ως πυρκαγιά, αποκλείοντας την τρομοκρατική επίθεση.

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό, ενώ σημείωσε ότι τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.

Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Το Κραν Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

Πού μπορούν να καλούν οι Έλληνες που αναζητούν συγγενικά πρόσωπα

Άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για το τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.