Δεκάδες νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες στο Κραν Μοντανά- Τα σενάρια για τη φονική έκρηξη

Σε δεκάδες ανέρχονται, σύμφωνα και με τα πρώτα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί από την έκρηξη που σημειώθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, σε μπαρ στο Κραν – Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία.

Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100, με την κατάσταση της υγείας των περισσοτέρων να κρίνεται σοβαρή.

“Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας”, δήλωσε αρχικά στο AFP ο Γκαετάν Λατόν, εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. “Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί”, πρόσθεσε. Σε νεότερη ενημέρωσή του, ο επικεφαλής ασφαλείας της περιοχής έκανε λόγο για «αρκετές δεκάδες» ανθρώπων που θεωρούνται νεκροί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν ελβετικά ΜΜΕ, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αγγίζει και τους 40, κάτι βεβαίως που μένει να επιβεβαιωθεί.

Τα σενάρια για την έκρηξη

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τον πανικό που επικρατεί στο σημείο, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές τι έχει συμβεί. Διακρίνεται, πάντως, ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Το ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick αναφέρει ότι η πυρκαγιά -και ακολούθως η έκρηξη- μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας, ωστόσο η αστυνομία λέει ότι η αιτία είναι ακόμη άγνωστη. Φέρεται, δε, να ξεκίνησε από το υπόγειο του μπαρ, που έχει χωρητικότητα 400 ατόμων.

Το σίγουρο είναι ότι οι αρχές -όπως επιβεβαίωσαν και επισήμως- αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας και πιθανότατα πρόκειται για ατύχημα.

Η γενική εισαγγελέας στην ενημέρωσή της ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα «για να εξακριβωθούν οι συνθήκες που προκάλεσαν αυτή τη δραματική κατάσταση». «Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο το σενάριο της πυρκαγιάς και σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα επίθεσης» είπε προσθέτοντας ότι από σεβασμό προς τις οικογένειες δεν μπορεί να πει περισσότερα αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με την ίδια, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να ενημερωθούν οι οικογένειες το συντομότερο δυνατό. «Για να γίνει αυτό, υπάρχει σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει. Και αυτή η σημαντική δουλειά θα απαιτήσει τον αποκλεισμό της περιοχής».

Αξίζει να τονιστεί πως, τα θύματα είναι διαφόρων εθνικοτήτων.

Σημειώνεται πως, το Κραν – Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο που βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, περίπου δύο ώρες από την ελβετική πρωτεύουσα Βέρνη.

Απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν – Μοντανά

Σύμφωνα με ελβετικά ΜΜΕ, η επιχείρηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη με την περιοχή να έχει αποκλειστεί πλήρως. Έχει, επίσης, επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το Κραν – Μοντανά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και αρκετά ελικόπτερα, ενώ δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή για τους συγγενείς.

Σύμφωνα με μαρτυρία στην ελβετική ιστοσελίδα Blick, ελικόπτερα πετούν πάνω από την περιοχή κάθε 10 λεπτά εδώ και ώρες. Το ραντάρ πτήσης δείχνει, επίσης, ότι επιχειρούν ελικόπτερα διάσωσης από την Ελβετία και ένα από την Ιταλία.

Τα νοσοκομεία στη δυτική Ελβετία βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση λόγω των θυμάτων. Για τον λόγο αυτό, απευθύνουν έκκληση: «Παρακαλούμε δείξτε αλληλεγγύη και απέχετε από επικίνδυνες δραστηριότητες την 1η Ιανουαρίου. Στόχος είναι η αποτροπή περαιτέρω έκτακτων περιστατικών».

Το Le Constellation είναι ένας «πραγματικός θεσμός»

Το μπαρ όπου ξέσπασε η φωτιά, σύμφωνα με το BBC, αποτελεί πραγματικό θεσμό στην περιοχή, καθώς λειτουργεί τουλάχιστον 40 χρόνια.

Πολλά από τα μπαρ είναι πολυτελή, αλλά το Constellation δεν ήταν έτσι. Είναι ένα πραγματικά μεγάλο μπαρ, έχει έναν επάνω όροφο με τηλεοράσεις όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν και παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στο ισόγειο, δε, διαθέτει μόνο ένα μεγάλο μπαρ όπου, όπως είναι λογικό, χθες οι άνθρωποι θα χόρευαν και θα έπιναν για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.