Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από έκρηξη στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν- Μοντανά

Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά την Πρωτοχρονιά στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά στη Ελβετία με νεκρούς και τραυματίες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε έκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά στη Ελβετία. Οι νεκροί σύμφωνα με αναφορές είναι τουλάχιστον 10, ενώ πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται στα νοσοκομεία με εγκαύματα. Τοπικά μέσα (lenouvelliste), όμως, κάνουν λόγο για 40 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές. Η χωρητικότητα του μπαρ είναι για 400 άτομα και παραμένει άγνωστο πόσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα.

«Περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε περιστατικό στο Κραν- Μοντανά. Παρέχεται βοήθεια σε πολλούς τραυματίες. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα», δήλωσε ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Βίντεο που έχουν ανέβει στα social media δείχνουν τις φλόγες μετά την έκρηξη στο μπαρ.