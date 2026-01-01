Ελβετία: Συναγερμός μετά από έκρηξη σε γνωστό θέρετρο- «Υπάρχουν πολλοί νεκροί»- ΒΙΝΤΕΟ

Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο μπαρ και lounge Le Constellation στο Κρανς-Μοντάνα, στο Βαλέ, κατά τη διάρκεια εορτασμού της παραμονής της Πρωτοχρονιάς
Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά την Πρωτοχρονιά στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά στη Ελβετία με νεκρούς και τραυματίες.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε έκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά στη Ελβετία.
«Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί», πρόσθεσε.
Βίντεο που έχουν ανέβει στα social media δείχνουν τις φλόγες μετά την έκρηξη στο μπαρ.
Το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick αναφέρει ότι η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο μπαρ και lounge Le Constellation στο Κρανς-Μοντάνα, στο Βαλέ, κατά τη διάρκεια εορτασμού της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.
Η περιοχή του Κραν Μοντανά είναι δήμος στην περιφέρεια Sierre στο καντόνι Valais της Ελβετίας.
Βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων και είναι ένα δημοφιλές τουριστικό μέρος, με δραστηριότητες όπως σκι, σνόουμπορντ και γκολφ που προσφέρονται στους επισκέπτες.
