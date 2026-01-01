Ελβετία: Συναγερμός μετά από έκρηξη σε γνωστό θέρετρο- «Υπάρχουν πολλοί νεκροί»- ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά την Πρωτοχρονιά στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά στη Ελβετία με νεκρούς και τραυματίες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε έκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά στη Ελβετία.

«Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί», πρόσθεσε.

Βίντεο που έχουν ανέβει στα social media δείχνουν τις φλόγες μετά την έκρηξη στο μπαρ.