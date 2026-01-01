Ανήλικη στην Άμεση Δράση για… ευχές! Έτσι μπήκε το 2026 στην Πάτρα- Πώς κύλησαν οι πρώτες ώρες της νέας χρονιάς

Με χαλαρούς ρυθμούς αλλά διαρκή εγρήγορση των υπηρεσιών ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης μπήκε το 2026 στην Πάτρα.

Τις πρώτες ώρες του νέου έτους, σημειώθηκαν μια σειρά από μικρά περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν άμεσα και χωρίς επιπτώσεις.

Το «στίγμα» της νύχτας δόθηκε σχεδόν αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου, με ένα περιστατικό που δεν είχε χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης, αλλά ξεχώρισε για τον συμβολισμό του. Η πρώτη κλήση που καταγράφηκε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης για το 2026 προήλθε από ανήλικη, η οποία τηλεφώνησε αποκλειστικά για να ευχηθεί καλή χρονιά στους αστυνομικούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία, σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε πρωτόγνωρη.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν να επέμβουν στο πρώτο καθαρά επιχειρησιακό συμβάν της χρονιάς, που αφορούσε ενεργοποίηση συναγερμού σε περιοχή του Ρίου. Περιπολικό μετέβη στο σημείο για έλεγχο, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό που να χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Παράλληλα, πριν τη 1 τα ξημερώματα και συγκεκριμένα στις 00.58, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση από την περιοχή της Καρυάς, έπειτα από πτώση ατόμου από παγκάκι. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφτασε άμεσα, παρείχε τις πρώτες βοήθειες και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, χωρίς να υπάρξουν ενδείξεις σοβαρού τραυματισμού.

Λίγα λεπτά μετά τη 1, στις 01.15, σήμα κινητοποίησης έλαβαν τόσο η αστυνομία όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή της Εύας, στην Παραλία Πατρών. Πυροσβεστικό όχημα έσπευσε στο σημείο και η εστία κατασβέστηκε σε σύντομο χρόνο, πριν υπάρξει κίνδυνος επέκτασης. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενες κατοικίες ή οχήματα.

Η πρώτη νύχτα του νέου έτους στην αχαϊκή πρωτεύουσα κύλησε τελικά χωρίς σοβαρά προβλήματα, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε περιστατικό, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή έναρξη του 2026.