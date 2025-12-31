Το 2026 έκανε είσοδο με φώτα, χρώματα και εντυπωσιακές στιγμές - Φαντασμαγορικοί εορτασμοί

Με εκρήξεις φωτός και ελπίδας υποδέχεται ο πλανήτης το 2026

Ο πλανήτης υποδέχεται «κατά κύματα» το νέο έτος, καθώς η αλλαγή του χρόνου ξεκίνησε από τον Ειρηνικό και προχωρά δυτικά, με πόλεις σε όλο τον κόσμο να διοργανώνουν εντυπωσιακές γιορτές με πυροτεχνήματα και πολιτιστικά δρώμενα.

Οι πρώτες χώρες που μπήκαν στο νέο έτος

Πρώτοι υποδέχθηκαν την Πρωτοχρονιά οι νησιωτικοί προορισμοί του Ειρηνικού. Ανάμεσά τους η Δημοκρατία του Κιριμπάτι, και ειδικότερα το λεγόμενο Νησί των Χριστουγέννων, που καταγράφεται ως το πρώτο σημείο του πλανήτη όπου αλλάζει το ημερολόγιο, καθώς και η Σαμόα. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, όπου χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες λσυγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους για να παρακολουθήσουν θεαματικές φωταγωγήσεις και εορτασμούς σε εμβληματικά τοπόσημα. Πρωτοχρονιά στο Κιριμπάτι

Η ατόλη Κιριτιμάτι, γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων, έγινε το πρώτο μέρος στον πλανήτη που υποδέχθηκε επίσημα το 2026, καθώς οι κάτοικοί της γιόρτασαν την αλλαγή του χρόνου αρκετές ώρες πριν από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Η Κιριτιμάτι αποτελεί τμήμα του κράτους του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Βρίσκεται νότια της Χαβάη και βορειοανατολικά της Αυστραλία, σε ένα αρχιπέλαγος που εκτείνεται σε σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση. Το Κιριμπάτι αποτελείται από δεκάδες ατόλες –δακτυλιοειδείς κοραλλιογενείς υφάλους– πολλές από τις οποίες κατοικούνται.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="ta" dir="ltr">உலகிலேயே முதல் நாடாக கிரிபாட்டி தீவில் பிறந்தது புத்தாண்டு<a href="https://twitter.com/hashtag/NewYear?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewYear</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NewYear2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewYear2026</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Kiribati?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kiribati</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HappyNewYear?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HappyNewYear</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HappyNewYear2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HappyNewYear2026</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/kiribatiisland?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#kiribatiisland</a> <a href="https://t.co/RRPxLvkgno">pic.twitter.com/RRPxLvkgno</a></p>— PttvOnlinenews (@PttvNewsX) <a href="https://twitter.com/PttvNewsX/status/2006307298655039720?ref_src=twsrc%5Etfw">December 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2026 Λίγες ώρες αργότερα, τη σκυτάλη πήραν οι περίπου 600 κάτοικοι της Νήσος Τσάταμ, ανατολικά της Νέας Ζηλανδίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">दुनिया में सबसे पहले किरिबाती और न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत, कुल 29 देश भारत से पहले नए साल का जश्न मनाएंगे<a href="https://twitter.com/hashtag/NewYear2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewYear2026</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Kiribati?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kiribati</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NewZealand?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewZealand</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/kadak?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#kadak</a> <a href="https://t.co/2D1HAlNiYi">pic.twitter.com/2D1HAlNiYi</a></p>— Surender Kumar (@Surender_10K) <a href="https://twitter.com/Surender_10K/status/2006343122872307793?ref_src=twsrc%5Etfw">December 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Εντυπωσιακές εικόνες από το Σίδνεϊ Με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα – αλλά και αυστηρά μέτρα ασφαλείας – υποδέθηκε η Αυστραλία το 2026, στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi στις 14 Δεκεμβρίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους. Στο Σίδνεϊ, περίπου ένα εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από το λιμάνι για την αντίστροφη μέτρηση, θαυμάζοντας το εντυπωσιακό σόου με τα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">New Year 2026<br><br>Ya es año nuevo en Sidney, Australia.<br><br>Ve en video cómo lo recibieron: <a href="https://t.co/P3brLy0pfa">pic.twitter.com/P3brLy0pfa</a></p>— Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) <a href="https://twitter.com/UKR_token/status/2006338028311339078?ref_src=twsrc%5Etfw">December 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">New Year's Eve fireworks display over Sydney Harbour <a href="https://t.co/FAb38ogW3A">https://t.co/FAb38ogW3A</a></p>— Reuters (@Reuters) <a href="https://twitter.com/Reuters/status/2006345407102702004?ref_src=twsrc%5Etfw">December 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ινδία, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ καλωσόρισαν το 2026

Η αλλαγή του χρόνου συνεχίζεται στην Ασία, με ολοένα και περισσότερες χώρες να περνούν στο 2026. Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου με πληθυσμό που αγγίζει το 1,5 δισ. ανθρώπους, υποδέχτηκε το νέο έτος μαζί με τη γειτονική Σρι Λάνκα.

AP

Λίγο αργότερα, στο 2026 πέρασε και το Νεπάλ, ακολουθώντας τον ρυθμό των υπόλοιπων ασιατικών κρατών. Τα μεσάνυχτα σήμαναν και στο Μπανγκλαντές, σηματοδοτώντας και εκεί την έναρξη της νέας χρονιάς. Παράλληλα, και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας μπήκαν επισήμως στο 2026, καθώς η αλλαγή του χρόνου καταγράφηκε σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Καμπότζη και το Λάος. Στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, η Πρωτοχρονιά γιορτάζεται βέβαια και τον Απρίλιο, κατά τον εορτασμό του Σονγκκράν, όταν ο ήλιος εισέρχεται στον αστερισμό του Κριού. Αντίστοιχα, στο Βιετνάμ η σημαντικότερη γιορτή του χρόνου είναι το Σεληνιακό Νέο Έτος, που πέφτει τον Φεβρουάριο και συνδέεται κάθε φορά με ένα ζώδιο του κινεζικού κύκλου. Το 2026 θα είναι αφιερωμένο στο άλογο.

AP

Το θέαμα στο Ντουμπάι

Ο τεράστιος ουρανοξύστης Burj Khalifa στο Ντουμπάι, φωτίστηκε με πυροτεχνήματα.

Στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι κάτοικοι απόλαυσαν το θέαμα των πυροτεχνημάτων από το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, μετά από μια παράσταση με φωτιστικά εφέ, μουσική και πίδακες νερού – ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα.