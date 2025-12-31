Πάτρα: Αν δεν υπήρχαν security θα είχαν ρημάξει Φάτνη και χριστουγεννιάτικο διάκοσμο - ΦΩΤΟ

Από εφόδους μέρα μεσημέρι στη Φάτνη της κεντρικής πλατείας της Πάτρας, μέχρι καβάλα στα ελαφάκια του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, ανήλικοι κυρίως τα έχουν επιχειρήσει όλα.

Είτε για να βγάλουν μια φωτό εκτιμώντας αστεία την κίνησή τους, είτε για κάποιο challenge που θεωρούν ότι έχει λόγο ύπαρξης, κάποιοι το παρακάνουν με τα γιορτινά στοιχεία που με κόπο και χρήματα έχει κατασκευάσει το εργαστήριο του δήμου της Πάτρας ώστε να δημιουργηθεί ένα όμορφο κλίμα για μικρούς και μεγάλους στην Πάτρα.

Οι άνδρες security που φυλάσσουν 24 ώρες το 24ωρο την πλατεία Γεωργίου και όλο τον εορταστικό διάκοσμο που βρίσκεται εκεί, τα έχουν δει όλα. Εφόδους στον όμορφο διάκοσμο της πλατείας από μικρά παιδιά συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας μέχρι μεγαλύτερους που βγαίνουν από καταστήματα εστίασης τα ξημερώματα και θέλουν να κάνουν την πλάκα τους.

Με καλό τρόπο, προσπαθούν να συνετίσουν τους νεαρούς που άλλοτε αμφισβητούν την εξουσία των security και άλλοτε τους απευθύνονται περιπαικτικά και απαξιωτικά.

Μέχρι και πυροβολισμούς έχουν ακόυσει στο κέντρο της Πάτρας, ωστόσο μέχρι να μεταβεί στην περιοχή περιπολικό, οι πρωταγωνιστές είχαν εξαφανιστεί.