Κοριτσάκι το πρώτο μωρό της χρονιάς στην Πάτρα!

Το πρώτο μωρό που ήρθε στον κόσμο στην Πάτρα για το 2026 είναι κοριτσάκι.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένα υγιέστατο κοριτσάκι γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό στο Ιδιωτικό Μαιευτήριο Πατρών, στην οδό Ρήγα Φεραίου, υπό τη φροντίδα του γιατρού Κωνσταντίνου Βασιλόπουλου.

Η μητέρα Δέσποινα Καρκάκη και ο πατέρας Δημήτρης Κουνάβης έγιναν γονείς για πρώτη φορά, με το νεογέννητο να ζυγίζει 3,150 κιλά και να φέρνει χαρά και συγκίνηση στην οικογένεια.

Λίγο αργότερα, στην ίδια κλινική και με τον ίδιο γιατρό, ήρθε στον κόσμο ένα δεύτερο παιδάκι, αγοράκι αυτή τη φορά, για τη Μαρία Αγγελοπούλου και τον Νίκο Ασημακόπουλο, βάρους 3,540 κιλών, στις 1 τα ξημερώματα.

Οι δύο γέννες σηματοδότησαν την έναρξη της νέας χρονιάς με χαμόγελα και ελπίδα για τις οικογένειες και το προσωπικό του μαιευτηρίου.