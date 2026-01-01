Αρχαίο Ωδείο: Η «σκηνογραφία» μιας Αναγέννησης- Η Αναστασία Κουμούση μιλάει για το μνημείο που έγινε viral- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Η πόλη υποδέχεται τη Ρωμαϊκή της ανάμνηση με τον ενθουσιασμό της ανίχνευσης ενός μικρού θησαυρού

Τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα συντελείται μια αθόρυβη, «μεταμορφωτική» επανάσταση: η πόλη ξαναβρίσκει τη σύνδεση με την αρχαία της ταυτότητα. «Συναντά» το παρελθόν της και «συνομιλεί» μαζί του σε σημεία όπου πάλλεται η καθημερινότητά της, αναζητώντας νέο στίγμα, τροφοδοτούμενο και από «αίμα» παλιό. Πριν δύο χρόνια, ήταν το Ρωμαϊκό Στάδιο η Colonia Augousta της Ηφαίστου που άναψε τα φώτα του χθες μέσα στην καρδιά της νέας πόλης, σε μια διαδρομή μεταξύ σύγχρονων μπαρ και κλαμπ, εστιατορίων, ουζερί και… νοσταλγίας. Πριν ένα μήνα, το φως έλουσε -κυριολεκτικά-, το πιο εμβληματικό μνημείο της δικής της αρχαιότητας, το επιβλητικό κοίλο της Άνω Πόλης, αποκαλύπτοντας με νέο τρόπο τις λιτές καμπύλες του, τους θόλους, τα εδώλια, τις μαρμάρινες βαθμίδες, αλλά και τις διαδοχικές εποχές που άφησαν εκεί το αποτύπωμά τους. Η Πάτρα μοιάζει να ξανασυστήνεται στον εαυτό της με μνημεία που «ζουν» ανάμεσα στους ανθρώπους της και ζυμώνονται μαζί τους με την δυναμική ενός τόπου που θυμάται, που ανακαλεί, που αφηγείται.

Έτσι, το Ρωμαϊκό Ωδείο δεν είναι πια μόνο ένας αρχαιολογικός χώρος. Είναι ο παλμός μιας πόλης που αποφάσισε να στρέψει το βλέμμα της στο παρελθόν για να φωτίσει το μέλλον της. Αυτή η «στροφή» φέρει, σε τοπικό επίπεδο, την υπογραφή της Αναστασίας Κουμούση, επί της θητείας της οποίας, στη διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, η Πάτρα απέκτησε, δύο ανεκτίμητους θησαυρούς στο ιστορικό της κέντρο. Στην ανανεωμένη μορφή του, το Ωδείο δεν αποτελεί απλώς ένα μεγάλο έργο υποδομής και πολιτιστικής ανάδειξης. Γίνεται ένας σύγχρονος χώρος δημιουργίας, ένα σημείο αναφοράς που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει την πολιτιστική ζωή της πόλης. Μιας πόλης που αγάπησε τη νέα του μορφή… αστραπιαία. Το Ρωμαϊκό μνημείο- Αρχαίο το λένε οι Πατρινοί -ταξίδεψε με ταχύτητα φωτός μέσα από τα social media σε όλες τις γωνιές της Πάτρας και της Ελλάδας. Στη σύγχρονη γλώσσα αυτό λέγεται viral. Και σε απλά ελληνικά σημαίνει «αρέσει. Πολύ». Αλλά αυτά ήρθαν πολλά χρόνια μετά τους Ρωμαίους. Η Αναστασία Κουμούση μιλά στο THE BEST MAGAZINE για την πρόκληση, τη συγκίνηση, τα οράματα και τις λεπτομέρειες που συνθέτουν τη νέα εποχή του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών, αλλά και για τις ενστάσεις και την κριτική, την «στείρα στάση» που προσπερνά. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ «Είναι το μνημείο ιδιαίτερο και κατ’ επέκταση και τα έργα. Στο ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών υλοποιήσαμε δύο έργα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο των ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027. Το πρώτο έργο ήταν η «Αποκατάσταση και συντήρηση» και το δεύτερο η «Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και ο φωτισμός ανάδειξης και λειτουργικός». Το πρώτο έργο ήταν αμιγώς αναστηλωτικό, ιδιαίτερα δύσκολο ακόμη και για την Εφορεία μας που έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης. Οι αναστηλωμένοι θόλοι της σκηνής και των παρασκηνίων σε ύψος 9 μ. από το δάπεδο και ιδίως ο 33 μ. μήκους θόλος της σκηνής, όχι μόνο εντυπωσιάζουν και δίνουν την αίσθηση του μεγαλείου που είχε το Ωδείο στην αρχαιότητα, αλλά προσφέρουν στο μνημείο και την πρωτιά να είναι το μόνο στον ελλαδικό χώρο ρωμαϊκό μνημείο αυτής της κατηγορίας με πλήρως αναστηλωμένο το σκηνικό οικοδόμημα. Το δεύτερο έργο συμπλήρωσε το πρώτο και με την ολοκλήρωσή του ολόκληρος ο αρχαιολογικός χώρος έγινε πλέον επισκέψιμος, ασφαλής και προσβάσιμος ακόμη και σε άτομα με κινητικά προβλήματα». Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ «Ο φωτισμός είναι εντυπωσιακός, είναι η πρώτη εικόνα που ‘’αιχμαλωτίζει’’. Όμως υπάρχουν πλέον υποδομές, απαραίτητες και αυτονόητες σε έναν αρχαιολογικό χώρο, όπως οι διαδρομές περιήγησης με τις ειδικά διαμορφωμένες κλίσεις, που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να δουν περιμετρικά το μνημείο, πράγμα που ήταν αδύνατο πριν. Επιπλέον τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα φτάνουν στην θύρα του δυτικού παρασκηνίου, όπου έχει εγκατασταθεί αναβατόριο και από εκεί θα έχουν πρόσβαση έως την ορχήστρα. Αποξηλώθηκαν από την πρώτη στιγμή όλες οι ακαλαίσθητες προκατασκευασμένες κατασκευές και οι τουαλέτες που υπήρχαν μέσα στο δυτικό παρασκήνιο. Το σύγχρονο κτήριο στη νοτιοανατολική πλευρά της χαμηλής μαρμαροστρωμένης πλατείας συγκεντρώνει πλέον όλους τους αναγκαίους χώρους εξυπηρέτησης κοινού και εργαζομένων. Οι καλλιτέχνες θα έχουν στη διάθεσή τους την αναστηλωμένη σκηνή και τα παρασκήνια, όπως ακριβώς συνέβαινε στην αρχαιότητα». Η ΣΚΗΝΗ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΤΗΣ ΡΟΛΟ «Κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι μοναδική εμπειρία τόσο για τους καλλιτέχνες, με τις ευαισθησίες που τους διακρίνουν, όσο και για τους θεατές. Σκεφτείτε πώς θα νιώθουν αυτοί που θα δίνουν στο Ωδείο της Πάτρας παραστάσεις αρχαίου δράματος, με συνθήκες παρόμοιες με αυτές της αρχαιότητας». Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ «Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν το αναστηλωτικό κομμάτι του έργου, δηλαδή να ‘’σηκώσουμε’’ τις κατακόρυφες τοιχοποιίες του σκηνικού οικοδομήματος στα ύψη που προδιέγραφε η μελέτη σύμφωνα με τα τεκμήρια, χτίζοντας μάλιστα σύμφωνα με τον ρωμαϊκό τρόπο δόμησης, και εν συνεχεία να αναστηλωθούν οι θόλοι που δεν υπήρχαν. Εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα».

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ «Οι αρχαιότητες στον νέο αρχαιολογικό χώρο της οδού Σωτηριάδου μαρτυρούν τη διαχρονική χρήση της περιοχής από τα ελληνιστικά χρόνια και έως την οθωμανική περίοδο. Το κεντρικό πολυτελές δημόσιο ρωμαϊκό κτήριο κατασκευάστηκε παράλληλα με το Ωδείο και συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του. Εμείς το μόνο που κάναμε ήταν να τα φέρουμε στο φως και να τα αναδείξουμε. Δίγλωσσες ενημερωτικές πινακίδες, και σε γραφή braille, καθώς και ένα βιβλίο που θα διανέμεται δωρεάν, βοηθούν στην κατανόηση αυτής της αρχαιολογικής νησίδας με τα πυκνά κατάλοιπα». ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΤΗΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ «Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Η διατήρηση της αυθεντικότητας των μνημείων είναι ζητούμενο όλων των έργων αποκατάστασης που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Παράλληλα, τα αποκατεστημένα μνημεία πρέπει να είναι ανοικτά και προσβάσιμα σε όλους. Αυτό πιστεύουμε εμείς στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας και με αυτό τον γνώμονα δουλεύουμε. Με αυτό τον τρόπο τα μνημεία παραμένουν «ζωντανά», γίνονται οικεία και μέρος της καθημερινότητάς μας, όπως ακριβώς συνέβαινε και την εποχή που δημιουργήθηκαν». «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΠΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ» «Το Ωδείο είναι πλέον ένας υποδειγματικά αποκατεστημένος και αναδεδειγμένος αρχαιολογικός χώρος. Αλλά ταυτόχρονα και ένας χώρος που θα φιλοξενεί τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Αυτό έλειπε τα τελευταία χρόνια από την πόλη. Δυστυχώς η Πάτρα, με εξαίρεση το θέατρο ‘’Απόλλων’’ και έως ότου αυτό αποκατασταθεί, δεν διαθέτει άλλους χώρους αξιώσεων για τέτοιες εκδηλώσεις. Το Ωδείο λοιπόν θα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Πάτρας το μνημείο συγκεντρώνει πια όλα τα βλέμματα. Και το αξίζει». ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ «Οι Πατρινοί είχαν συνηθίσει για 60 χρόνια να βλέπουν ένα, όχι ισομερώς, αναστηλωμένο ερείπιο, δηλαδή τη μορφή που είχε αποκτήσει το Ωδείο μετά την αναστήλωση του Βασιλείου. Οπότε τους ξένισε το σκηνικό οικοδόμημα, που μετά την πρόσφατη αναστήλωση ανέκτησε την αρχική μορφή και γεωμετρία του. Οι προβληματισμοί και οι ενστάσεις προέρχονται αποκλειστικά από ανθρώπους που αγνοούν κάθε τι που έχει σχέση με τη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και τις αρχές που διέπουν τις αναστηλώσεις των μνημείων. Είναι μια στείρα στάση, την οποία προσπερνώ». ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ, ΧΑΡΑ, ΥΠΕΡΦΗΦΑΝΕΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΣΗ «Ασχολούμαι συστηματικά με το Ωδείο από το 2018. Από το 2022 που ξεκινήσαμε το έργο, πέρναγα καθημερινά ατελείωτες ώρες στον χώρο. Το ήθελα, αλλά ήταν και επιβεβλημένο, καθώς είχα τη διεύθυνση της επίβλεψης και τον συντονισμό των έργων. Όταν αντίκρυσα το τελικό αποτέλεσμα, η συναισθηματική φόρτιση ήταν έντονη. Με κατέκλυσαν ταυτόχρονα συναισθήματα συγκίνησης, χαράς, υπερηφάνειας, δικαίωσης».

«Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ» «Το πρώτο δοκιμαστικό άναμμα του φωτισμού, όταν είχα ανέβει στην τελευταία σειρά των εδωλίων για να έχω αμφιθεατρική εικόνα. Η σκηνή, λουσμένη με ένα θερμό φως, ερχόταν σε αντίθεση με τα λευκά μάρμαρα του κοίλου, ενώ τα φωτιστικά από το εσωτερικό έμοιαζαν με μικρούς πυρσούς και δημιουργούσαν μια μοναδική ατμόσφαιρα». ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ «Να γίνει το δυναμικότερο κύτταρο στην πολιτιστική ζωή της Πάτρας». ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ «Η ανάδειξη του εμβληματικού μνημείου θα συμβάλλει στην ενίσχυση και προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πόλη».