Καιρός: Στα λευκά τα νησιά του Αιγαίου – Το χιόνι έφτασε μέχρι τη θάλασσα

Στη Λήμνο, το χιόνι έφτασε μέχρι τη θάλασσα με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές. Χιόνι έπεσε και σε άλλα νησιά όπως η Σαμοθράκη, η Θάσος, η Εύβοια αλλά και η Τήνος.

Πρωτοχρονιά με χιόνι έκαναν οι κάτοικοι νησιών στο βόρειο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfd7dhcnipf5" ></iframe> </div>

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FForecastweather.Greece%2Fposts%2Fpfbid0ag4undZMzvUe6SjqesQEdTienTeeX3jCLyZaeA37NKWrPUiWwZ2UDJA54yPQBLWl&show_text=true&width=500" width="500" height="614" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FForecastweather.Greece%2Fposts%2Fpfbid021QWvqiYMbNDLY8LBL1mK692CsUVehBxorCoK6u36TqjVA3vaopVMQbLRDH1Pn437l&show_text=true&width=500" width="500" height="486" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Στην Τήνο στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών, παρατηρούνται παροδικά φαινόμενα χιονόπτωσης, με το χιόνι να στρώνει κατά τόπους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Στα χαμηλότερα υψόμετρα όπως και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα εκδηλώνονται κυρίως ως χιονόνερο, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν χαμηλές. Από αύριο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού και περιορισμός των φαινομένων.