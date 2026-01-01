Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Μπέλλος – Γνωστός και αγαπητός φυσικός καθηγητής της Πάτρας

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του Θανάση Μπέλλου, γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού φυσικού καθηγητή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από σύντομη αλλά γενναία μάχη δύο μηνών με σοβαρή ασθένεια.

Ο Θανάσης Μπέλλος υπηρέτησε επί σειρά ετών την εκπαίδευση, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε γενιές μαθητών, όχι μόνο για τις γνώσεις του στη Φυσική, αλλά και για το ήθος, την ανθρωπιά και τη διάθεσή του να στηρίζει τους νέους ανθρώπους.

Από τον γάμο του με τη Μαριάννα Ντούκα απέκτησε έναν γιο, τον Γιώργο, ενώ ευτύχησε να δει και δύο εγγόνια, τον Θάνο και τη Μαριάννα, που αποτελούσαν μεγάλη του χαρά.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στις 2 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Ρίο, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πρώην μαθητές θα του πουν το τελευταίο αντίο.