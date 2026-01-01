Τα καιρικά ρεκόρ του 2025: Η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμόμετρο καλοκαίρι της ιστορίας της

Ρεκόρ θερμοκρασιών: Στη Μεσσηνία η ψηλότερη, στη Φλώρινα η χαμηλότερη Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτερες μέγιστες και οι 10 μικρότερες ελάχιστες θερμοκρασίες (πλην χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) για το 2025.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής καταγράφηκε στις 21 Νοεμβρίου στον Καταρράκτη Άρτας με 326 χιλιοστά ενώ το ετήσιο ρεκόρ βροχής ήταν στην Πετάλεια Κέρκυρας με 2202.

Αναλυτικά, η υψηλότερη θερμοκρασία του 2025 ήταν στις 25 Ιουλίου στην Σκάλα Μεσσηνίας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 45,8 βαθμοί Κελσίου ενώ η χαμηλότερη του έτους εκτός χιονοδρομικών και δολινών ήταν στο Οχυρό Νευροκοπίου στις 22 Φεβρουαρίου 2025 όπου έφτασε τους -11,8 βαθμούς. Όσο για τη χαμηλότερη θερμοκρασία, ήταν στο χιονοδρομικό κέντρο του Καιμακτσαλάν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2026 όπου το θερμόμετρο έδειξε -16,3 βαθμούς Κελσίου.

Στη χώρα το 2025, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε έφτασε τους 45,8 βαθμούς Κελσίου και η χαμηλότερη τους -16,3 ενώ στην Κέρκυρα σημειώθηκε το ετήσιο ρεκόρ βροχής.

Το 2025 η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι της ιστορίας της, σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών .

Ρεκόρ βροχόπτωσης στην Κέρκυρα Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 10 μεγαλύτερα και τα 10 μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης για το 2025.

Οι θερμοί, οι κανονικοί μήνες και οι τρεις ψυχροί

Πέραν των παραπάνω αριθμών, οι δώδεκα μήνες του έτους είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ο Ιανουάριος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Φεβρουάριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Μάρτιος ήταν ένας θερμός μήνας με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα.

Ο Απρίλιος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Μάιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρέασε τη νότια ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη στις 17 Μαΐου 2025.

Ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σημειώνεται επίσης ο πολύ μεγάλος αριθμός ημερών με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο (24 από τις 30 ημέρες του μήνα).

Ο Ιούλιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Από τις 14 ως τις 28 Ιουλίου (με εξαίρεση το διήμερο 18-19/07) σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

Ο Αύγουστος ήταν ένα μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ισχυρά μελτέμια έπνεαν στο Αιγαίο τις 21 από τις 31 ημέρες του μήνα.

Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Οκτώβριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Νοέμβριος ήταν ένας θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές. Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.