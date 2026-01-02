Πάτρα: Καθίζηση ξανά σήμερα στην οδό Ομήρου- Σε επιφυλακή οι κάτοικοι

Νέα καθίζηση σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην οδό Ομήρου, στην περιοχή της Αρόης, έναν μόλις μήνα μετά το σοβαρό περιστατικό που είχε καταγραφεί στο ίδιο σημείο.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τους φόβους των κατοίκων, οι οποίοι εδώ και μήνες προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο περαιτέρω υποχωρήσεων του οδοστρώματος.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά το εξώδικο που είχαν αποστείλει οι κάτοικοι στον Δήμο Πατρέων, ζητώντας την άμεση υλοποίηση έργων αντιστήριξης, τόσο για την ασφάλεια της οδού όσο και για την προστασία των πολυκατοικιών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση.

Οι κάτοικοι είχαν επανειλημμένα επισημάνει, μέσα από ρεπορτάζ του thebest.gr, ότι η συσσώρευση ομβρίων υδάτων, οι εμφανείς ρωγμές στο οδόστρωμα και η σταδιακή διάβρωση του υπεδάφους είχαν δημιουργήσει εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Όπως ανέφεραν, κάθε νέα βροχόπτωση επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς το νερό καταλήγει στα θεμέλια των κτιρίων μέσω ρηγμάτων που έχουν δημιουργηθεί στο επικλινές έδαφος.

«Πρόκειται για δρόμο στο κέντρο της Πάτρας, απέναντι από σχολείο και δίπλα σε πολυκατοικίες, όπου δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο διαχείρισης των ομβρίων υδάτων», ανέφεραν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα νερά καταλήγουν στα υπόγεια και στα γκαράζ, επιβαρύνοντας τη στατικότητα των κτιρίων.

Η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι αναμένουν άμεσες παρεμβάσεις από τον Δήμο Πατρέων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση δεν επιδέχεται περαιτέρω καθυστερήσεις, καθώς τίθενται πλέον ζητήματα ασφάλειας.