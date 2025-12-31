Νέο μάθημα σε 35 σχολεία από το 2026- Το 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας στη λίστα

Μια έκπληξη περιμένει τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας που θα επιστρέψουν στα θρανία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές καθώς ένα νέο μάθημα θα μπει πιλοτικά στα τάξεις 35 σχολείων με σκοπό την μύηση των παιδιών στο να μάθουν να ξεχωρίζουν τα fake news.

To μάθημα εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γραμματισμός στις Ειδήσεις για Νέους: Πλοήγηση στον Κόσμο της Πληροφορίας και των Ψηφιακών Μέσων» θα εφαρμοστεί αρχικά σε 35 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με στόχο να τους εφοδιάσει με δεξιότητες ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις, να αξιολογούν την αξιοπιστία των πηγών και να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τα ψηφιακά μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η διδασκαλία του μαθήματος θα είναι διαθεματική, καθώς θα συνδέεται με μαθήματα όπως η Ιστορία, η Γλώσσα και η Κοινωνιολογία. Οι μαθητές δεν θα περιορίζονται στη θεωρία, αλλά θα συμμετέχουν ενεργά σε βιωματικές δράσεις, αναλαμβάνοντας ρόλους ρεπόρτερ, συντακτών και δημιουργών ψηφιακού περιεχομένου, μέσα από εργασίες και ομαδικά projects.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται διαδραστικά εργαστήρια για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των fake news, την κριτική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενημέρωση, την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ψηφιακή ασφάλεια, τη δεοντολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και τον ρόλο της δημοσιογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παραγωγή άρθρων, podcasts, βίντεο και ψηφιακών καμπανιών, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν στην πράξη πώς παράγεται και πώς ελέγχεται η πληροφορία.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, το Υπουργείο Παιδείας θα εξετάσει την επέκταση του μαθήματος σε περισσότερα σχολεία τα επόμενα χρόνια. Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που προετοιμάζει τους μαθητές τους αυριανούς πολίτες να συμμετέχουν, ενεργά, στον δημόσιο διάλογο, να προστατεύουν τα δικαιώματά τους και να χτίζουν μια Δημοκρατία ανθεκτική στην παραπληροφόρηση. Σε δηλώσεις της η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη έχει επισημάνει για την εφαρμογή του εν λόγω μαθήματος ότι «σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο παράγουν και διακινούν αμέτρητα δεδομένα, η ικανότητα των παιδιών να ξεχωρίζουν την αλήθεια από την παραπληροφόρηση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους μαθητές, ενισχύοντας τη σχέση τους με το διάβασμα, τη δημοκρατία και τη δημοσιογραφική έρευνα, ώστε να γίνουν οι αυστηρότεροι ελεγκτές της πραγματικότητας που τους περιβάλλει».

Στη λίστα με τα 35 σχολεία που θα εισαχθεί το μάθημα για τα fake news, συμπεριλαμβάνεται το 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου.