Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο»: Έλεγχοι από την ΑΑΔΕ σε νυχτερινά κέντρα

Οι εφοριακοί «σκανάρουν» ακόμα και τις πλατφόρμες κρατήσεων

Η περίοδος των γιορτών πέρα από ξεκούραση και αφορμή για διασκέδαση, δίνει και τις ιδανικές συνθήκες για ελέγχους από την εφορία σε καταστήματα εστίασης, ειδικά σε νυχτερινά κέντρα και μπαρ.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ - με την ιδιαίτερα «κατατοπιστική» ονομασία - «Πυρετός το Σαββατόβραδο» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όλο το χρόνο, αλλά έχει αναβαθμιστεί μέσω τεχνολογικών μέσων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Το mondus operandi των εφοριακών είναι να πάνε στα νυχτερινά κέντρα σαν πελάτες και, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να βγάλουν τα tablets με το ειδικό λογισμικό, το οποίο δίνει άμεσα τα στοιχεία της επιχείρησης και μεταφέρει ζωντανή εικόνα στην αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ.

 Οι εφοριακοί ελέγχουν τις αποδείξεις, αλλά δεν σταματούν εκεί. «Σκανάρουν» και τις πλατφόρμες κρατήσεων, τις αναρτήσεις στα social media, ακόμα και τους χάρτες της Google για την πυκνότητα της συγκέντρωσης των πελατών.

