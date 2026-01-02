Πάτρα: Αγώνας δρόμου το 2026 για την ολοκλήρωση των αστικών αναπλάσεων

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει, εκτός απροόπτου, έτος ολοκλήρωσης των αστικών αναπλάσεων στην Άνω και την Κάτω Πόλη, καθώς τα έργα εισέρχονται στην πιο απαιτητική φάση τους.

Τα χρονοδιαγράμματα είναι ιδιαίτερα πιεστικά και η έγκαιρη ολοκλήρωση θεωρείται κρίσιμη για την αποφυγή νομικών και οικονομικών συνεπειών.

Στην Άνω Πόλη, η ανάπλαση, η οποία έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά, πλησιάζει προς την ολοκλήρωση περίπου τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών. Εκκρεμότητες εντοπίζονται κυρίως στα πεζοδρόμια της οδού Γερμανού, από την πλατεία Γεωργίου έως τα Ταμπάναχα, καθώς και στην οδό Παναχαΐδος Αθηνάς, όπου έχουν εντοπιστεί αρχαία και απαιτούνται ανασκαφές και ειδικές μελέτες. Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η κατασκευή υποσταθμού της ΔΕΗ στη Δεξαμενή, απαραίτητου για την ολοκλήρωση του έργου.

Στην Κάτω Πόλη, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις οδούς Τριών Ναυάρχων και Μαιζώνος, οι εργασίες επικεντρώνονται στην πλατεία Όλγας και την οδό Κανάρη. Η πλατεία Όλγας παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ στην Κανάρη απομένει η ολοκλήρωση του κάτω τμήματος της πεζοδρόμησης, κρίσιμου για τη σύνδεση με τον παραλιακό ποδηλατόδρομο. Εκκρεμότητες καταγράφονται επίσης στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων της Αγίου Νικολάου και στις οδούς Αλεξάνδρου Υψηλάντου και Σισίνη, όπου οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει.