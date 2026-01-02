Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Δύσκολη η αναγνώριση των θυμάτων από την πυρκαγιά που σκόρπισε τον θάνατο

Παγωμένη παραμένει η Ευρώπη από την αδιανόητη τραγωδία σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία όπου πάνω από 40 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από φωτιά, περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Η έρευνα των αρχών της Ελβετίας για τα αίτια της φωτιάς στο μπαρ στην περιοχή Κραν Μοντανά είαι σε εξέλιξη, ενώ συνεχίζεται και η δύσκολη διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (…) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα», είπε ανήσυχη η Ελεονόρ, 17 ετών. «Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν».

Η φωτιά εκδηλώθηκε μιάμιση ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου (02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη (01.01.2026) μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω. «Έχουμε καταμετρήσει περίπου σαράντα νεκρούς και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

Δάκρυα, βουβός πόνος και νεκρική σιγή

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου ανάψαν κεριά και άφησαν λουλούδια κατά τη διάρκεια αγρυπνίας προκειμένου να αποτίνουν φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων και των τραυματιών της φρικτής πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε πολυσύχναστο μπαρ και είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν.

Ένας αυτοσχέδιος βωμός γεμάτος με λουλούδια και κεριά στήθηκε στην κορυφή του δρόμου που οδηγεί στο μπαρ όπου ξέσπασε η φωτιά.

Η ατμόσφαιρα ήταν παγωμένη κι επικρατούσε νεκρική σιγή. Πολλοί από όσους βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για να θρηνήσουν στεκόντουσαν ακίνητοι, ενώ όσοι μιλούσαν, μιλούσαν ψιθυριστά με τον πόνο να είναι ανείπωτος και βουβός.

«Δεν ήμουν εκεί, αλλά είχα πολλούς φίλους και συγγενείς που ήταν», είπε ένας νεαρός που θρηνούσε «Μερικοί πέθαναν, άλλοι είναι στο νοσοκομείο. Περίπου 10», είπε στο AFP. «Είναι κυρίως φίλοι των γονιών μου, αλλά τους γνωρίζω πολύ καλά», συμπλήρωσε. Ο ίδιος είπε ότι είχε αγοράσει λουλούδια για να τα αφήσει «ως ένα μικρό αφιέρωμα». «Είθε να αναπαυτούν εν ειρήνη».

Ομάδες φίλων αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον και κρατούσαν τα χέρια τους και κλαίγοντας, συμπονώντας ο ένας τον άλλον. «Ο γιος μου θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν εκεί μέσα. Δεν ήταν μακριά», είπε στην AFP ο Πολ Μάρκινς, ο οποίος ζει στην περιοχή εδώ και 24 χρόνια. «Ήταν με την κοπέλα του, υποτίθεται ότι θα έμπαιναν μέσα. Τελικά, δεν τα κατάφεραν», είπε. «Όταν γύρισε σπίτι, ήταν πραγματικά σε κατάσταση σοκ», προσέθεσε.

Ένας φίλος του 17χρονου γιου του μεταφέρθηκε για θεραπεία στη Γερμανία, με το σώμα του καλυμμένο κατά 30% από εγκαύματα. «Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, και έχουμε κάποιον κοντινό μας που εξακολουθεί να αγνοείται. Δεν έχουμε νέα τους», είπε μία γυναίκα, που δεν ήθελε να κατονομαστεί «Ήταν νέοι άνθρωποι και άνθρωποι που γνωρίζαμε», είπε μια άλλη γυναίκα, που αρνήθηκε να δώσει το όνομά της. Όταν ρωτήθηκε αν ήξερε τι τους συνέβη, απάντησε: «Για μερικούς, όχι. Για μερικούς, ακόμα περιμένουμε».

Νωρίτερα, στην εκκλησία Montana-Station, τελέστηκε μία λειτουργία μνήμης για όσους έχασαν τη ζωή τους. Ακούγονταν μελαγχολική μουσική από το εκκλησιαστικό όργανο. Μετά τη λειτουργία, οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω για να συλλέξουν τις σκέψεις τους, μερικοί φεύγοντας με δάκρυα στα μάτια. «Υπήρχε πολύς κόσμος, ήταν πολύ κατανυκτική ατμόσφαιρα και ακούστηκε ένα όμορφο κήρυγμα για την ελπίδα. Ας έχουμε τουλάχιστον αυτό: την ελπίδα», είπε ο Ζαν Κλοντ, ένας ντόπιος εκκλησιαζόμενος.

Ένας έφηβος που επέζησε της πυρκαγιάς δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ στο Associated Press ότι ένας από τους φίλους του πέθανε και «δύο ή τρεις» άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Αξέλ Κλαβιέ από το Παρίσι θυμήθηκε τον τρόμο που ένιωσε κρυμμένος πίσω από ένα τραπέζι και αγωνιζόμενος να αναπνεύσει. Έτρεξε επάνω και χρησιμοποίησε το τραπέζι για να σπάσει ένα παράθυρο και να ξεφύγει από τη φωτιά.

Ο 16χρονος δεν είδε την πυρκαγιά να ξεκινά, αλλά θυμήθηκε τις σερβιτόρες να φτάνουν με βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας πριν ξεσπάσει το «απόλυτο χάος», όπως είπε.

«Νομίζεις ότι είσαι ασφαλής εδώ, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Ήταν άνθρωποι σαν εμάς», δήλωσε ο Πιεμάρκο Πάνι, 18 ετών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Ήταν σαν ταινία τρόμου», είπε ο Ιλάν Ατσούρ, 26 ετών, στο Reuters. «Τώρα είναι η ώρα να είμαστε μαζί, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είναι σημαντικό», προσέθεσε.