Ελβετία: Συγκλονιστικό βίντεο από το Κραν Μοντανά - Πάνω από 40 οι νεκροί, 115 τραυματίες

Σε κρίσιμη κατάσταση οι περισσότεροι τραυματίες - Κηρύχθηκε πενθήμερο εθνικό πένθος

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία έδωσαν στη δημοσιότητα ΜΜΕ , όπου φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από το φλεγόμενο μπαρ. Μάλιστα, αρκετός κόσμος είχε εγκλωβιστεί στις σκάλες του μπαρ, στην προσπάθειά τους για να βγουν από το κτίριο, με τις στιγμές να είναι συγκλονιστικές. Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, ανέφερε πως οι νεκροί είναι πάνω από 40, ενώ υπάρχουν 115 τραυματίες (οι 90 σε κρίσιμη κατάσταση, όλοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας, στη Σιόν και στη Λωζάνη, ωστόσο είναι πιθανή η διακομιδή τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση). Νωρίτερα, ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Αντόνιο Ταγιάνι σημείωσε πως 16 Ιταλοί πολίτες αγνοούνται, ενώ το ελβετικό μέσο Brick, επικαλούμενο στοιχεία της έρευνας μιλούσε για 47 νεκρούς.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="fr" dir="ltr"> Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) <a href="https://t.co/aBQXtKRME9">pic.twitter.com/aBQXtKRME9</a></p>— SuisseAlert (@SuisseAlert) <a href="https://twitter.com/SuisseAlert/status/2006744061185765415?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Το δυστύχημα ένα από τα χειρότερα της ιστορίας της χώρας»

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Κραν Μοντανά και επισκέφθηκε τον τόπο της καταστροφικής πυρκαγιάς, συνοδευόμενος από τον Σύμβουλο του Κράτους του Βαλαί, Στεφάν Ντανζέρ, υπεύθυνο για την ασφάλεια, και τον Πρόεδρο του Κρατικού Συμβουλίου του Βαλάι, Ματίας Ρεϊνάρντ. Ο Παρμελέν πήγε στο καμένο μπαρ, το οποίο είναι πλέον περιτριγυρισμένο από λευκές σκηνές που έχουν στήσει η αστυνομία και οι διασώστες. Συνολικά, 45 ασθενοφόρα, 13 ελικόπτερα και περισσότερα από 150 πυροσβεστικά οχήματα αναπτύχθηκαν στην περιοχή. «Το δυστύχημα στο Κραν Μοντανά είναι ένα από τα χειρότερα της ιστορίας της χώρας. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες τραγωδίες για την χώρα. Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι σε εξέλιξη ακόμη και αυτή την στιγμή η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν. Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι Αρχές γνωστοποιήσαν πως οι νεκροί είναι «πάνω από 40» και οι τραυματίες 115, ενώ η αστυνομία της Ελβετίας ανέφερε πως χρειάστηκαν περισσότερες από 3.30 ώρες για να μεταφερθούν οι τραυματίες σε νοσοκομεία. Από τα συνολικά 180 άτομα που κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν στα νοσοκομεία, οι 60 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Σιόν και οι υπόλοιποι στη Λωζάνη . Παράλληλα, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία δήλωσαν άμεσα πως οι νοσοκομειακές μονάδες που διαθέτουν πλησίον της περιοχής είναι διαθέσιμες, ενώ ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως έχει αναλάβει ο ίδιος τη διάθεση μέσων για την υλοποίηση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Όπως επισημάνθηκε, στη 1:30 τα ξημερώματα ο καπνός έγινε αντιληπτός και μερικά λεπτά αργότερα σήμανε κόκκινος συναγερμός σε Πυροσβεστική (ανταποκρίθηκε και περιόρισε τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα) και Αστυνομία. Στις 4:14 άνοιξε η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, ενώ στις 5 τα ξημερώματα έφτασαν οι τελευταίοι τραυματίες στα νοσοκομεία. Η εισαγγελέας του καντονιού, Μπεατρίς Πιλούντ τόνισε από την πλευρά της, πως δεν έχουν γίνει ακόμα προσαγωγές ή συλλήψεις, σημείωσε πως δεν είναι ακόμα γνωστό πόσα άτομα βρίσκονταν στο μπαρ την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, ενώ αναγνώρισε πως η σκάλα που οδηγούσε στην υπόγεια αίθουσα του μπαρ ήταν στενή, ωστόσο «η έρευνα θα δείξει αν τηρούνταν τα πρότυπα ασφαλείας». «Η έρευνα θα ρίξει επίσης φως στις εξόδους κινδύνου. Είναι πρόωρο να βγάλουμε συμπεράσματα», πρόσθεσε. «Δεν θα μπω λόγω ρόλου στις λεπτομέρειες που έφεραν αυτή την τραγωδία αλλά οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και θα υπάρξει επίσημη και λεπτομερής ανακοίνωση για τα αίτια», συμπλήρωσε ο Παρμελέν, κηρύσσοντας παράλληλα πενθήμερο εθνικό πένθος στην Ελβετία. «Οφείλουμε απαντήσεις στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και τους τραυματίες και δεν θα υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στην αποκάλυψη των αιτίων της τραγωδίας. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νέοι άνθρωποι», ανέφερε. Από την πλευρά του ο Ματίας Ρεϊνάρ, ο πρόεδρος συμβουλίου για το καντόνι είπε πως «η ταυτοποίηση των θυμάτων παρά τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει και τα μέσα που η Ελβετία διαθέτει είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς έχουν απανθρακωθεί». Η στιγμή που το μπαρ παίρνει φωτιά

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές της φωτιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, προκαλώντας ανείπωτη τραγωδία. Στο βίντεο φαίνονται οι φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή του κτιρίου, ενώ παράλληλα ακούγεται μουσική και διακρίνονται θαμώνες να φεύγουν από τον χώρο. Το ίδιο βίντεο δείχνει και πλάνα από το εξωτερικό του μπαρ που έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ακούγεται κόσμος να ουρλιάζει έντρομος.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="fr" dir="ltr"> FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.<a href="https://twitter.com/hashtag/Suisse?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Suisse</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CransMontana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CransMontana</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Incendie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Incendie</a> <br> <a href="https://t.co/f6IL9NYuyK">pic.twitter.com/f6IL9NYuyK</a></p>— Media Express (@media_express_e) <a href="https://twitter.com/media_express_e/status/2006701136636678290?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>