Πάτρα: Σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο για την οργάνωση κινητοποίησης για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας απευθύνει κάλεσμα προς όλα τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα μαθητικά συμβούλια και τους μαζικούς φορείς της πόλης σε σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 19:00.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχει και θα απευθύνει χαιρετισμό η Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά θέματα της συνάντησης αφορούν την οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης στις 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα στα Τέμπη, την ανταλλαγή εμπειρίας από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τη συμβολή του Εργατικού Κέντρου Πάτρας σε αυτές, καθώς και τη συζήτηση γύρω από το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που σχετίζεται με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.