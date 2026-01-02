Back to Top
Πάτρα: Άνθρωποι πέφτουν πάνω στις εγκαταστάσεις του γιορτινού διάκοσμου και καταλήγουν στο νοσοκομείο - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
Νεαρή έπεσε στην πλατεία Γεωργίου και κατέληξε με ρήξη οπίσθιου χιαστού

Ακόμη και στο νοσοκομείο καταλήγουν άνθρωποι που επισκέπτονται την πλατεία Γεωργίου για να θαυμάσουν τα στολίδια και να βγάλουν μια φωτογραφία με φόντο την στολισμένη Χριστουγεννιάτικη φάτνη.

"Παγίδες" για όσους περπατούν πάνω στην κεντρική πλατεία της Πάτρας είναι τα πλαστικά κανάλια καλωδίων που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα τα φωτεινά στοιχεία του γιορτινού διάκοσμου. Οι επαγγελματικού τύπου ηλεκτρολογικές καναλιέρες που καλύπτουν τα καλώδια προεξέχουν αρκετά από το επίπεδο του πλακόστρωτου της πλατείας με αποτέλεσμα καθημερινά πολλοί να σκοντάφτουν και ακόμη να πέφτουν.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι security της πλατείας έχουν σπεύσει να βοηθήσουν ηλικιωμένους που σκοντάφτουν. 

Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρή η οποία την ημέρα που άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία, σκόνταψε στην καναλιέρα δαπέδου (cross cable) με αποτέλεσμα να καταλήξει στο πλακόστρωτο σφαδάζοντας στους πόνους. Προς βοήθεια της νεαρής έσπευσαν διασώστες του ερυθρού σταυρού, ενώ η κοπέλα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσκομείο όπου διαπιστώθηκε πως έχει τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατό της, εξέλιξη που θα την καθηλώσει ακόμη και για μήνες.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος

