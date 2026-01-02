Back to Top
Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 74χρονος έπειτα από ενδοοικογενειακό επεισόδιο

Συνελήφθη ο γιός του

Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Α' Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.
 
Ο 32χρονος, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, επιτέθηκε βίαια στον 74χρονο πατέρα του, μέσα στο σπίτι όπου διαμένει στην περιοχή της Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό αντιλήφθηκαν γείτονες οι οποίοι έκαναν τη σχετική καταγγελία.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 74χρονο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ παρά το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του γιου του, η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.

#tags Ηράκλειο Ενδοοικογενειακή βία

