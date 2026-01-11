Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 19
Κηδεύομε την Δευτέρα 12-1-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
Δημήτρης & Ακριβή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Διονυσία, Γεώργιος, Αναστάσης, Ανδριάνα, Ελένη
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΛΟΥΪΖΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/1/2026 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΦΟΥΝΤΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ
ΛΟΥΪΖΑ , ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΔΑΝΑΗ ΛΑΠΑΤΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
-----------------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:86
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 12-1-2026 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Βελιμάχι Τριταίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :Ιωάννα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννης & Κωνσταντίνα
Μιχάλης & Ευαγγελία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
---------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΧΡ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΝΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ & ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
--------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΘΕΜ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑΡΙΑ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ, ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΑΡΑΒΗΡΑ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Δευτέρα 12 -1-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΡΑΒΗΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΟΦΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΙΨΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΑΝΤ. ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΟ ΑΓΊΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΉ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΉΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΝΤΏΝΗΣ ΚΟΡΔΑΣ & ΑΜΑΛΊΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΔΑΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ & ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΤΟΞΑΒΙΔΗΣ,
ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ ΚΟΡΔΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΑΡΓΎΡΗΣ, ΈΚΤΟΡΑΣ, ΟΛΙΒΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΌΠΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 78
Κηδεύουμε την Τρίτη 13-1-26 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
ΔΩΡΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΕΦΡΑΙΜ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΤΕΙΒΙΝΤ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΘΩΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
---------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr