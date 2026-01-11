Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13-1-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΕΤΩΝ 19

Κηδεύομε την Δευτέρα 12-1-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
Δημήτρης & Ακριβή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Διονυσία, Γεώργιος, Αναστάσης, Ανδριάνα, Ελένη

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΛΟΥΪΖΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/1/2026 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΦΟΥΝΤΟΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ

ΛΟΥΪΖΑ , ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ

ΔΑΝΑΗ ΛΑΠΑΤΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα,παππού,αδελφό & θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:86

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 12-1-2026 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Βελιμάχι Τριταίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :Ιωάννα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννης & Κωνσταντίνα

Μιχάλης & Ευαγγελία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΧΡ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ

(ΕΤΩΝ 91)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΝΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ & ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΗΛΙΑ ΘΕΜ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑΡΙΑ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ, ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ.  ΤΑΡΑΒΗΡΑ   

ΕΤΩΝ    93

Κηδεύουμε την  Δευτέρα   12 -1-2026  & ώρα 1 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό   Αγίων Αγγέλων  Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΡΑΒΗΡΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΤΖΑΜΑΝΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΣΟΦΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΙΨΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ      ΟΙ    ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΑΝΤ. ΚΟΡΔΑ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΟ ΑΓΊΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΉ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΉΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΝΤΏΝΗΣ ΚΟΡΔΑΣ & ΑΜΑΛΊΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΔΑΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ & ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΤΟΞΑΒΙΔΗΣ,
ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ ΚΟΡΔΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΑΡΓΎΡΗΣ, ΈΚΤΟΡΑΣ, ΟΛΙΒΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΌΠΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον     πολυαγαπημένο  μας

ΙΩΑΝΝΗ  ΓΕΩΡΓ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ   78

Κηδεύουμε την Τρίτη  13-1-26 & ώρα 3 μ.  μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ

ΔΩΡΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΕΦΡΑΙΜ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΘΩΜΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

