Δωρεάν θέατρο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από το Ίδρυμα Τοπάλη

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Ίδρυμα Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη ανοίγει την αυλαία του θεάτρου στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, ενισχύοντας έμπρακτα την πολιτιστική καλλιέργεια και τη δημιουργική επαφή της νέας γενιάς με τις παραστατικές τέχνες.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα προσφέρει δωρεάν είσοδο σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις της επιλογής τους σε θέατρα της Πάτρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παραγωγών, από σύγχρονες και τοπικές παραστάσεις έως κλασικά έργα του θεατρικού ρεπερτορίου.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επαφής των νέων με τον πολιτισμό, η στήριξη της τοπικής θεατρικής σκηνής και η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην τέχνη, χωρίς οικονομικά εμπόδια.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες παραστάσεις https://drive.google.com/file/d/1wiP2bGJaNG0IELOBUKcpg2MkedGsZM9A/view?usp=drive_link

καθώς και η σχετική αίτηση συμμετοχής https://docs.google.com/document/d/1ioQSnpH8PABfv6M64jMHl_QuXpYJLIuo/edit?usp=drive_link&ouid=117658724375096250411&rtpof=true&sd=true

?Αίτηση: https://drive.google.com/file/d/1aMyKtvgZlRv-MY8dIm2L5J0XAdY_dTy9/view?usp=drive_link