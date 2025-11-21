Πύργος: «Θα σε περιμένω σε κάθε διάλειμμα»: 4 παιδιά έφτιαξαν ταινία για τον παιδικό καρκίνο

Τέσσερα παιδιά από τον Πύργο, δημιούργησαν μία καταπληκτική ταινία, για ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και συγκεκριμένα για τον παιδικό καρκίνο, περνώντας ένα πολύ συγκινητικό και ισχυρό μήνυμα το οποίο και πρέπει να μας κάνει περισσότερο ευαίσθητους σαν ανθρώπους.

Συγκεκριμένα o Σάκης Αντύπας από το 4ο Λύκειο, 15 χρονών, ο Πάρης Κουλούρης από το 3ο Γυμνάσιο, 13 χρονών, ο Τίτος Αντύπας από το 2ο Γυμνάσιο, 13 χρονών και η Δανάη Πετροπούλου από το 1ο Δημοτικό, 8 χρονών, γύρισαν την ταινία “Θα σε περιμένω σε κάθε διάλειμμα”, μια ταινία για τον παιδικό καρκίνο, που έχει εντυπωσιάσει στα φεστιβάλ που έχει προβληθεί, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, όπως γράφει το patrinews.com.

Η ταινία ήταν μια ιδέα των παιδιών, από ερεθίσματα που έχουν πάρει από την ζωή και γυρίστηκε με μεράκι και πολύ αγάπη.

Το σενάριο το έχει γράψει ο Πάρης Κουλούρης, την σκηνοθεσία έχει κάνει ο Σάκης Αντύπας, μαζί με τον Πάρη Κουλούρη, ενώ το μοντάζ το έχει κάνει ο Σάκης Αντύπας.

Στην ταινία συμμετέχει και η εκπαιδευτικός Μιμίκα Βλάση, που είναι η μητέρα του Πάρη Κουλούρη και έχει συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην υλοποίησή της.

Η ταινία έχει διάρκεια 7 λεπτά, δηλαδή είναι μια μικρού μήκους ταινία και ήδη έχει προβληθεί στο Φεστιβάλ του Λονδίνου, όπου έχει προκριθεί στα ημιτελικά, ενώ έχει πάρει πρώτο βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, το “FRAMES OF NEW YORK FILM FESTIVAL” (η ταινία τιμήθηκε με το βραβείο “Award Winner – Best Man Director”) .

Επίσης από ένα φεστιβάλ στην Καλιφόρνια ήρθε email ότι έχει προκριθεί στα ημιτελικά (όλα αυτά δεν είναι φεστιβάλ μόνο για παιδιά, αλλά και για ενήλικες), ενώ προβλήθηκε και στο φεστιβάλ που έγινε στην Πάτρα, όπου εκεί δεν απέσπασε βραβείο, όμως είχε πάρα πολλές καλές κριτικές και προκρίθηκε στις 12 καλύτερες ταινίες. Και τώρα υπάρχει σκέψη να προβληθεί και στον Πύργο, την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η Δανάη Πετροπούλου πρωταγωνίστρια της μικρού μήκους ταινίας, ανέφερε για το πόσο εύκολα εξελίχθηκε το έργο, που αναφέρεται στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

«Δεν δυσκολεύτηκα καθόλου και η εμπειρία μου ήταν πολύ ωραία, γιατί κάναμε κάτι δημιουργικό, για να δείξουμε πώς νιώθουν τα παιδιά που έχουν παιδικό καρκίνο. Νιώθω πολύ ωραία για τη βράβευση, είναι κάτι που δεν το περίμενα».

Ο Πάρης Κουλούρης, μαθητής- σκηνοθέτης, εξηγεί πως ήταν δύσκολο να βγει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά τελικά η προσπάθεια άξιζε.

«Όσον αφορά για την ιδέα της ταινίας, επηρεαστήκαμε από την κοινωνία και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ήταν δύσκολο να δημιουργήσουμε αυτή την ταινία, αφού πάντα είναι δύσκολο να βγει το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις, όμως εμείς προσπαθήσαμε και έτσι βγήκε κάτι πολύ καλό».

Ανέφερε δε πως η έμπνευση δεν ήρθε από κάποιο περιστατικό στο στενό τους περιβάλλον.

«Ακούμε καθημερινά για τέτοιες περιπτώσεις από την τηλεόραση, την κοινωνία».

Ο συμμαθητής του Διονύσης Αντύπας, ο έτερος σκηνοθέτης, τόνισε πως ο τίτλος ήταν μια κοινή απόφαση, που κρύβει πολλούς συμβολισμούς, καθώς το διάλλειμα είναι ένα κομμάτι της σχολικής ζωής, εκεί όπου εξελίσσεται η καθημερινότητα μεταξύ των μαθητών.

«Με την ταινία θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά με καρκίνο την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας».

Τα παιδιά έχουν προγραμματίσει την πραγματοποίηση προβολών σε σχολεία, αλλά και σε παιδιατρικές κλινικές νοσοκομείων, όπου το πρόβλημα βρίσκεται σε θαλάμους νοσηλείας μικρών ασθενών.

Μια ταινία που αγγίζει μικρούς και μεγάλους, η οποία συγκίνησε το κοινό και για αυτόν τον λόγο βραβεύτηκε στο διεθνές φεστιβάλ «FRAMES OF NEW YORK FILM FESTIVAL».

Με 58 συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, η ταινία έχει ήδη καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές παραγωγές μικρού μήκους των τελευταίων ετών.