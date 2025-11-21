Πάτρα- Εκβιασμοί σε βάρος του Αντιπεριφερειάρχη Ν. Κοροβέση: Με περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι

Την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με αυστηρούς περιοριστικούς όρους για τους δυο βασικούς κατηγορούμενους στην υπόθεση εκβίασης σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών, κατα την ολοκλήρωση της σημερινής τρίτης δικάσιμου.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο 36χρονος και ο 45χρονος θα αφεθούν άμεσα ελεύθεροι μέχρι το δικαστήριο να εκδώσει την απόφασή του.

Όσον αφορά την απόφαση της αποφυλάκισης των δύο κατηγορούμενων, που λήφθηκε κατά πλειοψηφία, τις επόμενες ημέρες συμπληρώνεται το 12μηνο της προσωρινής τους κράτησης και το δικαστήριο έκρινε οτι δεν συντρέχουν λόγοι προκειμένου να παραταθεί το συγκεκριμένο μετρο ποινικού καταναγκασμού, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Στους δυο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης για μια φορά το μηνα στο Τμήμα Ασφάλειας της περιοχής όπου διαμένουν, της απαγόρευσης εξόδου απο τη χώρα, της καταβολής χρηματικής εγγύησης 2.000 ευρώ, ενω τους απαγορεύτηκε κάθε είδους επικοινωνία και συναναστροφή με τον παθόντα, είτε δια ζώσης, είτε με δια ηλεκτρονικών μέσων.

Σχετικά με τη σημερινή διαδικασια, το μεγαλύτερο μέρος της απασχολήθηκε με την διάσκεψη των δικαστών σχετικά με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και για αυτό υπήρξε μεγάλης διάρκειας διακοπή.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η κατάθεση της συζύγου του επιχειρηματία που έδωσε το χρήματα-προϊόν εκβιασμού, στον δεύτερο κατηγορούμενο.

Επίσης, το δικαστήριο θα διαβιβάσει στοιχεία προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών προκειμένου να διερευνήσει τυχόν ποινικό αδίκημα, ακόμα και σε βαθμό κακουργήματος, σχετικά με τη νομιμότητα βιντεοληπτικού και ηχητικού υλικού που κατέθεσε ο δεύτερος κατηγορούμενος, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να συνομιλεί με το Νίκο Κοροβέση.

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί στις 4 Δεκεμβρίου.