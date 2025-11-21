Πάτρα: Τροχαίο στα Αραχωβίτικα- Αυτοκίνητο έπεσε σε τοίχο

Κλήθηκε και η πυροσβεστική
Τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στην παλιά Εθνική στα Αραχωβίτικα. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική, ωστόσο δεν χρειάστηκε να ενεργήσει για απεγκλωβισμό.
Σύ,φωνα με νεότερες πληροφορίες αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε τοίχο. Επί τόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ για την παραλαβή ενός τραυματία.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr