Πάτρα: Τροχαίο στα Αραχωβίτικα- Αυτοκίνητο έπεσε σε τοίχο

Τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στην παλιά Εθνική στα Αραχωβίτικα. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική, ωστόσο δεν χρειάστηκε να ενεργήσει για απεγκλωβισμό.

Σύ,φωνα με νεότερες πληροφορίες αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε τοίχο. Επί τόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ για την παραλαβή ενός τραυματία.