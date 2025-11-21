Back to Top
Πάτρα: Τροχαίο στα Αραχωβίτικα- Αυτοκίνητο έπεσε σε τοίχο

Κλήθηκε και η πυροσβεστική

Τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στην παλιά Εθνική στα Αραχωβίτικα. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική, ωστόσο δεν χρειάστηκε να ενεργήσει για απεγκλωβισμό.

Σύ,φωνα με νεότερες πληροφορίες αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε τοίχο.  Επί τόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ για την παραλαβή ενός τραυματία.

Ειδήσεις