Αχαΐα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε Κερνίτσα- Βρώσθενα

ΝΕΟΤΕΡΟ: Το μεσημέρι της Τρίτης εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική περιοχή ανάμεσα στην Κερνίτσα και τα Βρώσθενα Διακοπτού, κοντά στο Φαράγγι του Βουραϊκού. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτη και οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλευαν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Την επιχείρηση συντόνισε ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας, Πύραρχος Βασίλης Μαρτζάκλης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά περιορίστηκε έγκαιρα και τέθηκε υπό έλεγχο πριν εξαπλωθεί.

Στο σημείο επιχειρούσαν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, καθώς και πενταμελές κλιμάκιο της 6ης ΕΜΟΔΕ. Παρόντες ήταν και οι διοικητές της Πυροσβεστικής Αιγίου και Αχαΐας, ενώ σημαντική βοήθεια παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Αιγίου και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για προληπτικούς λόγους, σε περίπτωση αναζωπύρωσης.

