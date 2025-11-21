Δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια και χρειάζονται μεταμόσχευση ήπατος

Με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, λόγω κατανάλωσης δηλητηριωδών μανιταριών, νοσηλεύεται στην Α’ Παθολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ ένα ζευγάρι, το οποίο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, θα χρειαστεί μεταμόσχευση ήπατος.

Πρόκειται για έναν άνδρα 65 ετών και μία γυναίκα 55 ετών, που διακομίστηκαν χθες στο εφημερεύον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι εξετάσεις έδειξαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ο ΕΟΜ για τη διαδικασία μεταμόσχευσης. Ήδη, η γυναίκα έγινε δεκτή σε μεταμοσχευτικό κέντρο της Ιταλίας, όπου αναμένεται να διακομιστεί σύντομα, ενώ για τον άνδρα ο ΕΟΜ βρίσκεται σε επαφή με κέντρα της Ιταλίας προκειμένου να γίνει και αυτός αποδεκτός.