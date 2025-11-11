Ηλεία: Σε βίντεο η παραλαβή των χρημάτων από το δεύτερο εκβιασμό κατά του Αντιπεριφερειάρχη

Αποκαλυπτική ήταν η δεύτερη ημέρα της δίκης για τους εκβιασμούς σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση, που συνεχίστηκε χθες ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσαν προς στην Έδρα ένα στικάκι usb με βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο απεικονίζεται ο 45χρονος βασικός κατηγορούμενος και φερόμενος ως «εγκέφαλος» της επίδικης εξαμελούς συμμορίας εκβιαστών να παίρνει τα χρήματα – προϊόν του δεύτερου εκβιασμού.

Κατά δήλωση των δικηγόρων, το συγκεκριμένο αρχείο περιέχει εικόνα και ήχο και δείχνει τον 45χρονο να παραλαμβάνει το ποσό των 8.000 ευρώ (σ.σ. την πρώτη δόση δηλαδή από τις 18.000 ευρώ, όπως είχε συμφωνηθεί)ί, από την σύζυγο του επιχειρηματία και φίλου του Νίκου Κοροβέση, στις 31 Μαΐου του 2024.

Στο συγκεκριμένο αρχείο, το οποίο κατά την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας είναι ιδιαίτερα κομβικό και αποδεικνύει τη δράση του 45χρονου και την συνδρομή της κατηγορούμενης δικηγόρου, διακρίνεται η παραλαβή των χρημάτων και ακούγεται ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» να μιλάει στο τηλέφωνο με τον επιχειρηματία, με τον πρώτο να του λέει, σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί, ότι τα διαδικαστικά, (σ.σ. σύνταξη συμφωνητικού) θα τα κανονίσει η δικηγόρος – πέμπτη κατηγορούμενη.

Προς τεκμηρίωση των παραπάνω προσκομίστηκε εντύπως και η απομαγνητοφώνηση του ηχητικού υλικού με τους επίμαχους διαλόγους. Η Έδρα έκανε δεκτά τα νέα στοιχεία, ενώ είναι πάρα πολύ πιθανό το συγκεκριμένο βίντεο να αναπαραχθεί στην επόμενη συνεδρίαση, εντός της αίθουσας του δικαστηρίου.

Οι δικηγόροι που παρίστανται προς υπεράσπιση των κατηγορούμενων ζήτησαν να προσκομιστεί ολόκληρο το βίντεο, με το Δικαστήριο να επιφυλάσσεται προς απάντηση επί του αιτήματος για την επόμενη συνεδρίαση.

«Ήθελαν να με εξαναγκάσουν να φύγω μέσω των διαλόγων»

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η εξέταση του Νίκου Κοροβέση και από τους υπόλοιπους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, με τον ίδιο να καταθέτει, ερωτηθείς για μήνυμα που έλαβε από τον αποστολέα «Gossip», στο οποίο αναγραφόταν η προειδοποίηση περί δημοσίευσης μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου στον Τύπο, ότι το συγκεκριμένο περιοδικό δεν εκδόθηκε, αλλά το χρησιμοποίησε ο 45χρονος κατηγορούμενος, προκειμένου να τον εκβιάζει και πως στην συνέχεια δημιούργησε εταιρεία ΜΜΕ, με τα χρήματα από τη δεύτερη περίπτωση εκβιασμού, ενώ επανέλαβε και τις πιέσεις που δεχόταν προκειμένου να του δίνει «δουλειές» από την περιφέρεια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης του τρίτου κατηγορούμενου – δικηγόρου, σχετικά με τη βλάβη του λειτουργήματος, ο κ. Κοροβέσης επέμεινε στην αρχική του δήλωση, λέγοντας ότι «με εκβίαζαν για την δημοσιοποιήσουν προσωπικά μου δεδομένα. Αυτό θα σήμαινε την καταστροφή μου. Δε θα μπορούσα να δουλέψω, δε θα ήμουν επαρκής στα καθήκοντά μου». Ο συνήγορος υπεράσπισης του τρίτου κατηγορούμενου αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του αντιπεριφερειάρχη, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά με τα οποία τον απείλησαν αφορούσαν την προσωπική του ζωή και όχι τη θεσμική του ιδιότητα.

Επί αυτού ο Νίκος Κοροβέσης απάντησε επικαλούμενος την ανάρτηση του 45χρονου, μια ημέρα πριν την έναρξη της δίκης. «Απαντά ο ίδιος ο κατηγορούμενος που έγραψε ότι ‘’εδώ γίνεται δικαστήριο για κατάχρηση εξουσίας’’. Ήθελαν να με εξαναγκάσουν να φύγω μέσω των διαλόγων» είπε το θύμα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κοροβέσης επέμεινε ότι και ο τρίτος κατηγορούμενος – δικηγόρος ήταν εκβιαστής του, όπως και οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι, προσθέτοντας ωστόσο πως ο συγκεκριμένος εμπλέκεται μόνο στην τελευταία περίπτωση.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του τέταρτου κατηγορούμενου, επίσης δικηγόρου, προέβαλαν ισχυρισμό σχετικά με την έλλειψη στοιχείων που να αποδεικνύουν την εμπλοκή του εντολέα τους, υποβάλλοντας τις ανάλογες ερωτήσεις, με το Νίκο Κοροβέση να περιγράφει την επικοινωνία που είχε στην πρώτη περίπτωση με τον εν λόγω κατηγορούμενο και να λέει πως «ο ίδιος ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε στη φάση της ανάκρισης ότι έχει δει μέρος των συνομιλιών, μεταφέροντας την απειλή δημοσίευσή τους σε γνωστό διαδικτυακό ιστότοπο».

«Δεν έκανα κάτι κακό για να παραιτηθώ»

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τον συνήγορο υπεράσπισης της δικηγόρου – πέμπτης κατηγορούμενης, αναφορικά με το βαθμό εμπλοκής της. Ο κ. Κοροβέσης την χαρακτήρισε ως «ενορχηστρωτή» και σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι τον πίεζε για να δώσει «δουλειές» στον 45χρονο κατηγορούμενο. Ερωτηθείς σχετικά με τη βλάβη του λειτουργήματος και γιατί δεν υπέβαλλε την παραίτησή του, για λόγους «πολιτικής ευθιξίας», όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης, ο αντιπεριφερειάρχης αποκρίθηκε ότι «δεν έκανα κάτι κακό για να παραιτηθώ».

Για τον έκτο κατηγορούμενο, ο Νίκος Κοροβέσης είπε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί του και πως δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει αν ο συγκεκριμένος ήξερε για το χρηματικό ποσό που φέρεται να εισέπραξε στην δεύτερη περίπτωση εκβιασμού, για λογαριασμό του 45χρονου, αλλά και την προέλευσή του.

«Θα έκαναν πράξη την απειλή αν δεν έπαιρναν τα χρήματα»

Για την περίπτωση του δεύτερου εκβιασμού κατέθεσε ο επιχειρηματίας και φίλος του Νίκου Κοροβέση. Πρόκειται για το άτομο που έδωσε, κατόπιν παράκλησης του αντιπεριφερειάρχη, το ποσό των 18.000 ευρώ, το οποίο κατηγορείται ότι ζήτησε ο 45χρονος κατηγορούμενος.

Ο μάρτυρας, αφού μίλησε για την οικογενειακή και μακροχρόνια φιλία που τον συνδέει με τον κ. Κοροβέση, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις που έγιναν για το χρηματικό ποσό, υπογραμμίζοντας ότι «μπήκε στη μέση» για να απαλλαγεί ο αντιπεριφερειάρχης από τα όσα βίωνε. Μάλιστα, τόνισε, μιλώντας για την ψυχολογική κατάσταση του Νίκου Κοροβέση την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τη δική του εμπλοκή στη διαδικασία καταβολής των 18.000 ευρώ, ότι «ήταν χάλια, καταβεβλημένος και μου είπε ότι δεν μπορούσε να το αναλάβει αυτός. Έτσι, μπήκα στη μέση για να μη διαρρεύσουν τα μηνύματα» εκφράζοντας ενώπιον του Δικαστηρίου τη βεβαιότητά του ότι θα γίνονταν πράξη οι απειλές, αν δεν έδινε τα χρήματα. Ακόμα, δήλωσε ότι φοβήθηκε με ένα μήνυμα που έλαβε από τον 45χρονο κατηγορούμενο στο διάστημα που μεσολάβησε μετά την καταβολή των 8.000 ευρώ μέχρι την καταβολή των 10.00 ευρώ, το οποίο, κατά τον επιχειρηματία στάλθηκε για να πιεστεί, προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία αποπληρωμής ολόκληρου του ποσού.

«Είπε για τον κ. Κοροβέση ότι ‘’ θέλω να είμαι σίγουρος ότι θα δώσει τα λεφτά για να πονέσει’’»

Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και η κατάθεση της συζύγου του επιχειρηματία, η οποία ήταν αυτή που παρέδωσε το χρηματικό ποσό σε δύο δόσεις, την πρώτη φορά στον 45χρονο και τη δεύτερη στον έκτο κατηγορούμενο. Η μάρτυρας είπε ότι ο σύζυγός της δεχόταν ψυχολογικές πιέσεις από τον 45χρονο για την καταβολή της δεύτερης δόσης, πως η ίδια γνώριζε το λόγο της επίσκεψης του συγκεκριμένου ατόμου στο γραφείο (σ.σ. αναφερόμενη στον εκβιασμό και την απειλή δημοσίευσης μηνυμάτων) και ότι κατάλαβε πως η πέμπτη κατηγορούμενη – δικηγόρος, «έδινε νομιμοφάνεια στην όλη διαδικασία».

Στο τέλος της εξέτασής της, κατέθεσε ότι ο 45χρονος κατηγορούμενος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αν ο Νίκος Κοροβέσης θα τους έδινε τα χρήματα που δανείστηκε, επισημαίνοντας πως ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» είπε «θέλω να είμαι σίγουρος ότι θα δώσει τα λεφτά για να πονέσει».

Η σύλληψη με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Στη χθεσινή συνεδρίαση κατέθεσε και αξιωματικός της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας (Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων) Πύργου που συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψης του πρώτου κατηγορούμενου και του τρίτου δικηγόρου στην Αμαλιάδα, την στιγμή που αποχωρούσαν από το δικηγορικό γραφείο του Μάκη Παπαγιαννόπουλου. Όπως είπε, στην τσάντα του δικηγόρου εντοπίστηκαν 13.000 ευρώ προσημειωμένα και έγγραφα σχετικά με την τελευταία περίπτωση, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν έλαβε μέρος στο προανακριτικό έργο και πως ο ρόλος του στην σύλληψη ήταν ενισχυτικός για την αστυνομική επιχείρηση, λόγω της βαρύτητας του αδικήματος.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου με την κατάθεση των υπόλοιπων μαρτύρων και πιθανότατα, βάσει χρόνου, την έναρξη της απολογίας των κατηγορούμενων.

πηγη patrisnews