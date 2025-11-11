Μακελειό στα Βορίζια: Τα υπολείμματα της βόμβας θα δώσουν απαντήσεις

Σε δυο κατευθύνσεις στρέφονται οι έρευνες των αρχών για το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση.

Οι αρχές επικεντρώνονται στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτηε και στον άνθρωπο που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι, λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα.

Το ρεπορτάζ του Star κάνει λόγο για ένα παρασκήνιο που προκαλεί αίσθηση καθώς συνδέοντας την έκρηξη με μια απίστευτη ιστορία… ενός χαλασμένου προξενιού!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η έκρηξη στο σπίτι που προηγήθηκε του φονικού φαίνεται να συνδέεται με ένα προξενιό που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Όπως αποκαλύπτει πρόσωπο–κλειδί, συγγενής της συζύγου του Φραγκιαδάκη στον οποίο ανήκε το σπίτι, διατηρούσε σχέση με στενό συγγενικό πρόσωπο του Φανούρη Καργάκη.

Όταν, όμως, ο επικείμενος γάμος ναυάγησε, «χάλασε το γλυκό» και η ένταση άναψε φωτιές ανάμεσα στις οικογένειες. Η ρήξη στο προξενιό έφερε έχθρες, αντιπαλότητες και διαμάχες, ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο ρόλος του φυλακισμένου «Κούνελου»

Την ίδια ώρα, οι αρχές ερευνούν την εμπλοκή διαφόρων προσώπων, ανάμεσά τους και ενός κρατούμενου μέλους της οικογένειας Καργάκη, γνωστού με το παρατσούκλι «Κούνελος».

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από περίπου 20 χρόνια, ο άνδρας αυτός είχε εμπλακεί σε πυροβολισμούς με άλλη οικογένεια του χωριού. Μετά το επεισόδιο, λέγεται ότι κατέφυγε σε μοναστήρι για να αποφύγει τα αντίποινα.

Η αιτία τότε, όπως και τώρα, φέρεται να ήταν «το ποιος θα κάνει κουμάντο στο χωριό». Τελικά, χάρη σε μεσολαβητές και «μεσίτες της ειρήνης», οι οικογένειες είχαν καταφέρει να συμφιλιωθούν – προσωρινά.

Τα υπολείμματα της βόμβας θα λύσουν το μυστήριο του μακελειού

Τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη πριν το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια αναμένεται να αποκαλύψουν τον άνθρωπο πίσω από τη βόμβα και να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το Star, οι αρχές έχουν εντοπίσει υπολείμματα της βόμβας μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι.

Τα ευρήματα, που φυλάσσονται σε ειδικές σακούλες, έχουν ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου αναλύονται για ίχνη DNA ή αποτυπώματα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του βομβιστή ή ακόμη και του κατασκευαστή του μηχανισμού.