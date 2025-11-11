Δυτική Αχαΐα: Στα δικαστήρια οι 15χρονοι που συνελήφθησαν για διάθεση ναρκωτικών σε 13χρονο μέσα σε σχολείο

Στην Εισαγγελία Πατρών οδηγούνται σήμερα δύο 15χρονοι μαθητές, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της διάθεσης ναρκωτικών ουσιών σε 13χρονο συμμαθητή τους.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ο 13χρονος μαθητής Γυμνασίου αισθάνθηκε αδιαθεσία και παρουσίασε σπασμούς, μέσα στο σχολείο του, στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Εκπαιδευτικοί ειδοποίησαν άμεσα το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ανήλικο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο μαθητής είχε κάνει χρήση κάνναβης εντός του σχολείου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν δύο 15χρονους, οι οποίοι φέρονται να του είχαν δώσει το τσιγάρο που περιείχε τη ναρκωτική ουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δύο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια υπόθεση. Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.