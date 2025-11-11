Καιρός: Ενισχύονται οι βοριάδες και περιορίζονται οι βροχές

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm.

Άγγιξε τα 100 mm το ύψος βροχής στην Αρκαδία Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 10/11, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής.

Προς το τέλος της εβδομάδας, η χώρα θα συνεχίσει να επηρεάζεται από βόρειους ανέμους, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι βροχές θα περιοριστούν σημαντικά, διαμορφώνοντας ένα πιο σταθερό φθινοπωρινό σκηνικό.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, από 10 έως 20 στα κεντρικά και από 13 έως 22 βαθμούς στα νότια τμήματα της χώρας. Στην Αθήνα προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με ενισχυμένους βοριάδες έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες από 10 έως 19 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα η ημέρα θα κυλήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ενισχυμένοι, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, γεγονός που θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας και αίσθηση ψύχρας, ιδιαίτερα στις πρωινές και βραδινές ώρες.

Βάσει του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα επικρατήσει βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στα βορειοανατολικά και στο ανατολικό Αιγαίο ξεκινάει η ημέρα, ωστόσο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, με ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας.

Ο Καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με βροχές και τοπικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανόν στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρά και είναι πιθανόν να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις νυκτερινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 16 βαθμούς), 12 έως 22 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 7 έως 14 βαθμούς), 17 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 22 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-5 μποφόρ, που βαθμιαία μετά το μεσημέρι στο Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στον Κορινθιακό Κόλπο μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ (ριπές ανέμων στα 60 km/h).

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και βόρεια τμήματα περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στο Σαρωνικό σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις νυκτερινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ

Ο καιρός την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία-Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια και από το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου βαθμιαία θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.