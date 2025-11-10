Καιρός: 58.000 κεραυνοί στην Ελλάδα- Πού θα συνεχιστούν οι καταιγίδες

Αλλά και την Τρίτη αναμένονται πρωινές και βραδινές ομίχλες στα Δυτικά ενώ νεφώσεις θα έχουν τα ανατολικά τμήματα της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται μέχρι το πρωί στη Θράκη. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα πλήττουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με το weather news, τη Δευτέρα (10/11/25) καταγράφηκαν 58.000 κεραυνοί σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, καθώς έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττανε πολλές περιοχές.

Άστραψε και βρόντηξε σε όλη την Ελλάδα με την έναρξη της νέας εβδομάδας, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι καταιγίδες θα συνεχιστούν και την Τρίτη (11/11/25).

Στις υπόλοιπες περιοχές, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και μπορεί να βρέξει στις Κυκλάδες και τη Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο για να φτάσει μέχρι τους 18 – 19 βαθμούς στα Βόρεια. Ηλιοφάνεια θα έχει η Αττική όπου το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι 22 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη (11/11/25)

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στην Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και πιθανόν τις πρώτες πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και στα νότια τμήματα της Κρήτης μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και κατά τόπους 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στην Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Θράκη αρχικά νότιοι 4 με 6 οι οποίοι γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν από το απόγευμα σε βορειονανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε κυρίως στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θεσσαλία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Κυκλάδες και κυρίως στα νότια τμήματα της Κρήτης τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.