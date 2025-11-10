Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: «Ο νόμος τηρήθηκε, η αλήθεια θα επικρατήσει»

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την αποφυλάκισή του το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Νικολά Σαρκοζί εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα και δήλωσε ότι επικεντρώνεται πλέον στην προετοιμασία της έφεσης. «Η αλήθεια θα επικρατήσει. Είναι κάτι προφανές που μας διδάσκει η ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Τη στιγμή που ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να πω σε όλους όσοι μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν πόσο ευγνώμων τους είμαι. Οι χιλιάδες εκδηλώσεις συμπαράστασης με συγκλόνισαν και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.