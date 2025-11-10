Συνάντηση Τραμπ - Αλ Σάρα: Άρση των κυρώσεων στη Συρία- Οι περιορισμοί που παραμένουν

Η συνάντηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών
Από όλες τις επισκέψεις ξένων ηγετών στον Λευκό Οίκο, αυτή του προσωρινού προέδρου της Συρίας, Αχμάντ αλ-Σαράα, σήμερα Δευτέρα ξεχωρίζει ως η πιο «ιστορική».
Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο πρώην πολέμαρχος βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής, συνομιλώντας με ηγέτες άλλων χωρών και πλέον φτάνοντας στον Λευκό Οίκο. Πέρυσι τέτοια εποχή, όπως σημειώνει το NBC, ο Αλ-Σαράα δεν θα μπορούσε να εισέλθει στις ΗΠΑ λόγω της επικήρυξης 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του.
Διαρροές από το Οβάλ γραφείο αναφέρουν πως η Συρία έχει συμφωνήσει να είναι μέλος του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον πόλεμο ενάντια στον ISIS.
Σε αντάλλαγμα η Δαμασκός λαμβάνει άρση των αμερικανικών κυρώσεων, που αναμένεται να περάσουν από την Γερουσία μέχρι το τέλος του χρόνου παρά τις ενστάσεις του Τελ Αβίβ.
Η συνάντηση, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς τον ανοιχτό τρόπο των άλλων συναντήσεων με δεκάδες δημοσιογράφους, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:30 (ώρα Ελλάδας). Φωτογραφίες δόθηκαν πάντως από τη συριακή προεδρία.
Έξω πάντως από τον Λευκό Οίκο τον περίμεναν πολλοί Σύροι με σημαίες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον καλεσμένο του. «Είναι δύσκολη γειτονιά και είναι σκληρός τύπος, αλλά τα πήγα πολύ καλά μαζί του και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος με τη Συρία», είπε προ ημερών ο Τραμπ που είχε συναντήσει ξανά τον Σύρο ηγέτη.
Τι αποκόμισε όμως η Συρία από την επίσκεψη; Το «δώρο» των ΗΠΑ είναι η αναστολή για 180 ημέρες μιας σειράς κυρώσεων σε βάρος της Συρίας, βάσει του νόμου Caesar.
Μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβάλλουν πλέον «ολοκληρωτικές κυρώσεις» κατά της Συρίας και πλέον η μεταφορά βασικών αγαθών αμερικανικής προέλευσης για πολιτική (μη στρατιωτική) χρήση, καθώς και λογισμικού και τεχνολογίας, επιτρέπεται πλέον χωρίς άδεια.
Παράλληλα, μένουν σε ισχύ κυρώσεις για τον Μπασάρ αλ-Άσαντ και τους συνεργάτες του, όσους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους εμπόρους ναρκωτικών captagon (του ναρκωτικού των τζιχαντιστών) και άλλους «αποσταθεροποιητικούς παράγοντες της περιοχής».
Το Al-Jazeera σχολιάζει ότι δεν όσα περίμενε η Συρία, αλλά η επιθυμία του Αλ-Σαράα για μόνιμη άρση των κυρώσεων του νόμου Caesar προσκρούσει στο κλειστό Κογκρέσο λόγω του shutdown. Ο Τραμπ μπορεί να τις «παγώσει» για έξι μήνες και αυτό έκανε.
