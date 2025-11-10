Συνάντηση Τραμπ - Αλ Σάρα: Άρση των κυρώσεων στη Συρία- Οι περιορισμοί που παραμένουν

Η συνάντηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών

Από όλες τις επισκέψεις ξένων ηγετών στον Λευκό Οίκο, αυτή του προσωρινού προέδρου της Συρίας, Αχμάντ αλ-Σαράα, σήμερα Δευτέρα ξεχωρίζει ως η πιο «ιστορική». Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο πρώην πολέμαρχος βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής, συνομιλώντας με ηγέτες άλλων χωρών και πλέον φτάνοντας στον Λευκό Οίκο. Πέρυσι τέτοια εποχή, όπως σημειώνει το NBC, ο Αλ-Σαράα δεν θα μπορούσε να εισέλθει στις ΗΠΑ λόγω της επικήρυξης 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του. Διαρροές από το Οβάλ γραφείο αναφέρουν πως η Συρία έχει συμφωνήσει να είναι μέλος του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον πόλεμο ενάντια στον ISIS. Σε αντάλλαγμα η Δαμασκός λαμβάνει άρση των αμερικανικών κυρώσεων, που αναμένεται να περάσουν από την Γερουσία μέχρι το τέλος του χρόνου παρά τις ενστάσεις του Τελ Αβίβ.

Video showing Ahmed al-Sharaa's arrival to the White House.

Η συνάντηση, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς τον ανοιχτό τρόπο των άλλων συναντήσεων με δεκάδες δημοσιογράφους, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:30 (ώρα Ελλάδας). Φωτογραφίες δόθηκαν πάντως από τη συριακή προεδρία.

The Syrian presidency releases photos from Trump's meeting with al-Sharaa

Έξω πάντως από τον Λευκό Οίκο τον περίμεναν πολλοί Σύροι με σημαίες.

Ahmed al-Sharaa greets Syrians who had gathered outside the White House.