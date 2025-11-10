Αρκαδία: Αστυνομικός μετέφερε έγκυο στο νοσοκομείο μετά τον αποκλεισμό του οχήματός της λόγω κακοκαιρίας

Η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι
Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση ενός αστυνομικού, ο οποίος μετέφερε μια έγκυο σε νοσοκομείο της Τρίπολης για να γεννήσει.
Όπως αναφέρει το kalimera-arkadia.gr, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στον νέο αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Τρίπολη-Καλαμάτα, αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου μετέφερε άμεσα και με ασφάλεια την έγκυο και τον σύζυγό της στην Τρίπολη, καθώς η γυναίκα χρειαζόταν επείγουσα νοσοκομειακή φροντίδα για τον τοκετό. Το αποτέλεσμα ήταν η γέννηση ενός υγιέστατου αγοράκιου.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το όχημα στο οποίο επέβαινε η γυναίκα είχε ακινητοποιηθεί λόγω της κακοκαιρίας.
Σημειώνεται ότι στη συνέχεια ο επιληφθείς αστυνομικός, επισκέφθηκε τη γυναίκα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης όπου τη μετέφερε, για να της ευχηθεί για το νέο μέλος της οικογένειάς της.
