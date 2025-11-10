Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αρκαδία: Αστυνομικός μετέφερε έγκυο στο νοσοκομείο μετά τον αποκλεισμό του οχήματός της λόγω κακοκαιρίας

Αρκαδία: Αστυνομικός μετέφερε έγκυο στο ...

Η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση ενός αστυνομικού, ο οποίος μετέφερε μια έγκυο σε νοσοκομείο της Τρίπολης για να γεννήσει.

Όπως αναφέρει το kalimera-arkadia.gr, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στον νέο αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Τρίπολη-Καλαμάτα, αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου μετέφερε άμεσα και με ασφάλεια την έγκυο και τον σύζυγό της στην Τρίπολη, καθώς η γυναίκα χρειαζόταν επείγουσα νοσοκομειακή φροντίδα για τον τοκετό. Το αποτέλεσμα ήταν η γέννηση ενός υγιέστατου αγοράκιου.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το όχημα στο οποίο επέβαινε η γυναίκα είχε ακινητοποιηθεί λόγω της κακοκαιρίας.

Σημειώνεται ότι στη συνέχεια ο επιληφθείς αστυνομικός, επισκέφθηκε τη γυναίκα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης όπου τη μετέφερε, για να της ευχηθεί για το νέο μέλος της οικογένειάς της.

Ειδήσεις Τώρα

Ντόναλντ Τραμπ: Το νομικό κόλπο για αγωγή 1 δισ. στο BBC- Τι ορίζει ο νόμος περί δυσφήμισης

Πάτρα: Στις 21 Νοεμβρίου η συνέχεια της δίκης για τον εκβιασμό του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας

Υπόθεση ουσιών με ρασοφόρους - Οι κωδικές λέξεις “άρτος” και “μακαρόνια”

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τρίπολη Έγκυος

Ειδήσεις