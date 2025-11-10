Πάτρα: Στις 21 Νοεμβρίου η συνέχεια της δίκης για τον εκβιασμό του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας

Συνεχίστηκε σήμερα Δευτέρα (10/11) στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών η δίκη για την υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινής γνώμης στο νομό Ηλείας και όχι μόνο με την εξέλιξή της να συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα να με το iliaenimerosi.gr κατά την διάρκεια της δεύτερης δικάσιμου ολοκληρώθηκε η εξέταση του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση ενώ στη συνέχεια της διαδικασίας εξετάστηκαν και δυο ακόμα άτομα… λόγω παρέλευσης ωραρίου ορίστηκε νέα (τρίτη) δικάσιμος για την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη δικάσιμος πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι είναι συνολικά 6 άτομα με τους δυο από αυτούς να έχουν προφυλακιστεί. Οι προφυλακισθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εκβίασης με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του παθόντος, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι, θα δικαστούν για άμεση συνέργεια σε εκβίαση με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του θύματος, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Σημειώνεται, επίσης, πως σε όλους τους κατηγορούμενους έχει αποδοθεί η κατηγορία της σύστασης συμμορίας για τη διάπραξη κακουργήματος.