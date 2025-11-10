Ντόναλντ Τραμπ: Το νομικό κόλπο για αγωγή 1 δισ. στο BBC- Τι ορίζει ο νόμος περί δυσφήμισης

Οι δικηγόροι του Τραμπ απειλούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη στη Φλόριντα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προσφύγει νομικά κατά του BBC ζητώντας 1 δισεκατομμύριο δολάρια, όπως ανακοίνωσε η νομική του ομάδα στο NBC News τη Δευτέρα (10/11), κατηγορώντας τον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι προσπάθησε να «επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές» πέρυσι, παραποιώντας μία από τις ομιλίες του. Όπως αναφέρει το nbcnews.com, ο Τραμπ είχε ήδη αρχίσει να πανηγυρίζει για τη νίκη του, μετά την παραίτηση την Κυριακή (09/11) του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της διευθύνουσας συμβούλου του τμήματος ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, εξαιτίας της αυξανόμενης πίεσης που δέχεται ο δημοσιογραφικός οργανισμός με ιστορία 103 ετών. Με αυτή του την ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστεί καθοριστική φωνή για το μέλλον αυτού του εθνικού θεσμού, ο οποίος δέχεται συνεχείς επιθέσεις από τη δεξιά, εξηγεί το αναλυτικό δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου. Ο πρόεδρος της BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε συγγνώμη τη Δευτέρα για αυτό που χαρακτήρισε «λάθος κρίσης». Μια μέρα πριν από τις εκλογές του περασμένου έτους, το πρόγραμμα «Panorama» της BBC είχε συνθέσει δύο τμήματα της ομιλίας του Τραμπ πριν από την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβάνοντας μια φράση στην οποία προέτρεπε τους υποστηρικτές του να «πολεμήσουν με όλες τους τις δυνάμεις», αλλά παραλείποντας το μέρος όπου τους έλεγε να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά. «Το BBC δυσφήμησε τον πρόεδρο Τραμπ, κάνοντας σκόπιμη και δόλια επεξεργασίά στο ντοκιμαντέρ του, προκειμένου να προσπαθήσει να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε εκπρόσωπος της εξωτερικής νομικής ομάδας του Προέδρου στο NBC News. «Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να θεωρεί υπεύθυνους όσους διακινούν ψέματα, εξαπατήσεις και ψευδείς ειδήσεις». Ένας εκπρόσωπος της BBC δήλωσε: «Θα εξετάσουμε την επιστολή και θα απαντήσουμε άμεσα εν ευθέτω χρόνω».

Tι σημαίνει η κατάθεση αγωγής σε Φλόριντα και όχι Βρετανία Σύμφωνα με άρθρο στο BBC, που επικαλείται αμερικανικά δημοσιεύματα, οι δικηγόροι του Τραμπ απειλούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη στη Φλόριντα, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδείξουν ότι το επεισόδιο του BBC ήταν προσβάσιμο εκεί. Δεδομένου ότι το επεισόδιο του Panorama μεταδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο του 2024, αν ο Τραμπ είχε προσπαθήσει να ασκήσει αγωγή στο Λονδίνο, η προθεσμία κατάθεσης εντός ενός έτους θα τον εμπόδιζε. Η απειλή αγωγής δεν είναι το ίδιο με το να έχεις μια στιβαρή υπόθεση. Όπως τονίζεται στο άρθρο του BBC, πρόεδρος των ΗΠΑ θα έπρεπε να αποδείξει ότι υπέστη σημαντική ζημία από το πρόγραμμα - και ο αμερικανικός νόμος προσφέρει πολύ ισχυρή προστασία της ελευθερίας του λόγου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο νόμος περί δυσφήμισης είναι περίπλοκος - καταλήγει σε πολύ λεπτές κρίσεις. Μπορεί ο Τραμπ να μηνύσει το BBC για δυσφήμιση; Σύμφωνα με BBC, αν έχει βάσιμη υπόθεση και είναι εντός προθεσμίας, τότε ο Τραμπ θα μπορούσε μηνύσει το βρετανικό δίκτυο για δυσφήμιση. Ωστόσο, ο νόμος περί δυσφήμισης είναι εξαιρετικά περίπλοκος. Η δυσφήμιση, με απλά λόγια, προστατεύει την καλή φήμη ενός ατόμου από αδικαιολόγητες επιθέσεις που υποβαθμίζουν την εικόνα του στα μάτια του κοινού σε τέτοιο βαθμό που προκαλεί μόνιμη βλάβη. Ο ενάγων πρέπει να αποδείξει αυτή τη βλάβη ενώπιον δικαστή - το πρόσωπο ή ο οργανισμός μέσων ενημέρωσης που αντιμετωπίζει την αγωγή έχει πιθανές υπερασπίσεις, συμπεριλαμβανομένου του ότι τα λόγια ήταν προς το δημόσιο συμφέρον ή αποτελούσε μια ειλικρινής άποψη. Ο ενάγων πρέπει γενικά να αποδείξει ότι έχει ξεκινήσει την αγωγή του εντός ενός έτους από την πρώτη δημοσίευση, ένας κανόνας που ισχύει και για τα ηλεκτρονικά αρχεία. Υπάρχουν εξαιρέσεις - αλλά δεδομένου ότι το Panorama που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας μεταδόθηκε για πρώτη φορά και διατέθηκε στο BBC iPlayer πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, η πιθανή δυσκολία να ασκηθεί αγωγή σε δικαστήριο του Λονδίνου είναι προφανής. Η νομοθεσία στις ΗΠΑ είναι διαφορετική, με διαφορετικές προθεσμίες ανά πολιτεία. Επομένως, θα εξαρτηθεί από το αν μπορεί να αποδείξει ότι το πρόγραμμα μεταδόθηκε εκεί, εγκαίρως, και αν η δυσφήμιση είναι αμφισβητήσιμη, δεδομένης της εξαιρετικά ισχυρής προστασίας της ελευθερίας του λόγου στη χώρα.

Ο Τραμπ χαιρέτισε την είδηση των παραιτήσεων - Πιέσεις προς το BBC Την Κυριακή, ο Τραμπ χαιρέτισε την είδηση των παραιτήσεων. «Οι κορυφαίοι της BBC, συμπεριλαμβανομένου του ΤΙΜ ΝΤΕΪΒΙ, του ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ, παραιτούνται/ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ, επειδή πιάστηκαν να «παραποιούν» την πολύ καλή (ΤΕΛΕΙΑ!) ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Αυτοί είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι που προσπάθησαν να επηρεάσουν την έκβαση των προεδρικών εκλογών. Πάνω από όλα, προέρχονται από μια ξένη χώρα, την οποία πολλοί θεωρούν τον νούμερο ένα σύμμαχό μας. Τι τρομερό πράγμα για τη δημοκρατία!» Η πίεση προς το BBC ξεκίνησε από την Daily Telegraph, τη συντηρητική εφημερίδα που διέρρευσε ένα εσωτερικό σημείωμα στο οποίο επισημαίνονταν η επεξεργασία της ομιλίας και άλλα ευρύτερα σφάλματα. Η είδηση διαδόθηκε στα περισσότερα δεξιά μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας, πέρασε τον Ατλαντικό και έφτασε μέχρι το Λευκό Οίκο. Η εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Karoline Leavitt, δήλωσε την Παρασκευή (14/11) στην Telegraph ότι το BBC ήταν «σκόπιμα ανέντιμο» και χαρακτήρισε την είδηση «100% ψευδή». Φτάνοντας στο New Broadcasting House της BBC τη Δευτέρα, η Τέρνες, πρώην πρόεδρος της NBC News, αρνήθηκε τον χαρακτηρισμό του Τραμπ, λέγοντας ότι «οι δημοσιογράφοι μας δεν είναι διεφθαρμένοι φυσικά. Οι δημοσιογράφοι μας είναι εργατικοί άνθρωποι που αγωνίζονται για την αμεροληψία». Είπε ότι «η ευθύνη βαρύνει εμένα. Αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα: το BBC News δεν είναι θεσμικά μεροληπτικό». Ο Ντέιβι δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «συνολικά, το BBC λειτουργεί καλά, αλλά έχουν γίνει κάποια λάθη και ως γενικός διευθυντής πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη». Ακόμη και ορισμένοι υποστηρικτές του δημοσιογραφικού κολοσσού, πιστεύουν ότι χρειάζεται μια ανακατεύθυνση στον τρόπο που κινείται ιδεολογικά.