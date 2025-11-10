Τεταμένο το κλίμα στα Βορίζια: Νέα ένταση μεταξύ οικογενειών - Επεμβάση της αστυνομίας

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης μετά το μακελειό, καθώς οι σχέσεις των δύο οικογενειών βρίσκονται στα άκρα.

Μάλιστα, παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό, σήμερα σημειώθηκε νέο επεισόδιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η αδερφή της 56χρονης, η οποία έχασε το ζωή της στο φονικό, η ίδια δέχθηκε επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου νεκρού όταν τη συνάντησε στον δρόμο και ξεκίνησε να βρίζει τόσο την ίδια, όσο και την οικογένειά της.

Σύμφωνα με το τοπικό σάιτ patris.gr, όπως καταγγέλλει η αδερφή της 56χρονης, σήμερα το πρωί που περπατούσε στο δρόμο, πέρασε από το σπίτι της άλλης οικογένειας, με την μητέρα του 39χρονου να βγαίνει και να την βρίζει.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, εκτόξευε απειλές και βρισιές ενώ της ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να περνάει κάτω από το σπίτι της.

Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα υπήρξε η παρέμβαση της αστυνομίας ενώ η αδερφή της 57χρονης προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας του 39χρονου.

«Την βλέπω μπροστά μου τη μαμά του θανόντα και μου επιτέθηκε λεκτικά. Κρατούσε μια σκούφα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα και μπ… τα παιδιά μου», είπε στο Star.

«Εγώ δεν της είπα ούτε μια λέξη. Της είπα “θα απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι του παιδιού μου;”», πρόσθεσε, με αστυνομικούς τελικά να επεμβένουν προκειμένου να χωρίσουν τις δύο γυναίκες.