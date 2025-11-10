Τεταμένο το κλίμα στα Βορίζια: Νέα ένταση μεταξύ οικογενειών - Επεμβάση της αστυνομίας

Η αδερφή της 56χρονης νεκρής κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου όταν τη συνάντησε στον δρόμο
Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης μετά το μακελειό, καθώς οι σχέσεις των δύο οικογενειών βρίσκονται στα άκρα.
Μάλιστα, παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό, σήμερα σημειώθηκε νέο επεισόδιο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η αδερφή της 56χρονης, η οποία έχασε το ζωή της στο φονικό, η ίδια δέχθηκε επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου νεκρού όταν τη συνάντησε στον δρόμο και ξεκίνησε να βρίζει τόσο την ίδια, όσο και την οικογένειά της.
Σύμφωνα με το τοπικό σάιτ patris.gr, όπως καταγγέλλει η αδερφή της 56χρονης, σήμερα το πρωί που περπατούσε στο δρόμο, πέρασε από το σπίτι της άλλης οικογένειας, με την μητέρα του 39χρονου να βγαίνει και να την βρίζει.
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, εκτόξευε απειλές και βρισιές ενώ της ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να περνάει κάτω από το σπίτι της.
Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα υπήρξε η παρέμβαση της αστυνομίας ενώ η αδερφή της 57χρονης προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας του 39χρονου.
«Την βλέπω μπροστά μου τη μαμά του θανόντα και μου επιτέθηκε λεκτικά. Κρατούσε μια σκούφα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα και μπ… τα παιδιά μου», είπε στο Star.
«Εγώ δεν της είπα ούτε μια λέξη. Της είπα “θα απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι του παιδιού μου;”», πρόσθεσε, με αστυνομικούς τελικά να επεμβένουν προκειμένου να χωρίσουν τις δύο γυναίκες.
Προφυλακιστέοι οι 2 κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη
Υπενθυμίζεται ότι προφυλακιστέοι κρίθηκαν 43χρονος και ο 48χρονος από την οικογένεια Καργάκη, την οικογένεια του 39χρονου θύματος από το μακελειό στα Βορίζια.
Ο 43χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο 48χρονος με απολογητικό υπόμνημα αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.
Με απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας τόσο ο 43χρονος, όσο και ο 48χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.
Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα, πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.
Άνοιξαν τα σχολεία
Οκτώ ημέρες μετά το φονικό μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης, η ζωή στο χωριό επιστρέφει σιγά σιγά στην κανονικότητά της με την αστυνομική παρουσία να παραμένει ισχυρή και τους ελέγχους να συνεχίζονται.
Κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται, είτε πεζό είτε με όχημα, ελέγχεται εξονυχιστικά, ενώ καταγράφονται όλες οι διελεύσεις από τα μπλόκα και στις δύο εισόδους του χωριού.
Μάλιστα, σήμερα, επαναλειτούργησαν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.
