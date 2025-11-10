Μητσοτάκης: Οι ζημιές από τον «Daniel» ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ- Υποχρέωσή μας να στηρίζουμε τους πολίτες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στο Ωδείο Αθηνών, προς τιμήν των δωρητών του Σχεδίου Δράσης της ΕΕΕ για την αποκατάσταση των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι, αν και «δεν έχουν κλείσει ακόμα οι πληγές της Θεσσαλίας» έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι στα έργα αποκατάστασης, προσθέτοντας πως «ο Daniel θα στοιχίσει στην ελληνική πολιτεία πάνω από 3 δισ. ευρώ».

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της βελτίωσης των σχολικών υποδομών, δηλώνοντας: «Αποδίδω τεράστια σημασία στην αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών στα σχολεία» ενώ αναφέρθηκε και στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσα από το οποίο «ανακατασκευάσαμε 431 σχολεία».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού:

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά, το θυμούνται και ορισμένοι εκ των αρχηγών που ήταν μαζί μας, το τι αισθανθήκαμε την πρώτη φορά που πετάξαμε πάνω από την πλημμυρισμένη Θεσσαλία.

Ερχόμαστε τότε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή, απότοκο της κλιματικής κρίσης, την οποία κλήθηκε ποτέ η χώρα μας να διαχειριστεί.

Είναι αδύνατον να σας περιγράψω την ένταση των συναισθημάτων όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο ήταν πρωτόγνωρο όχι μόνο για τα δεδομένα της Ελλάδος αλλά και για τα δεδομένα της Ευρώπης.

Και θέλω σε αυτήν τη χρονική συγκυρία να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους διασώστες μας.

Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα από αυτήν την πρωτοφανή καταστροφή οφείλεται πρώτα και πάνω απ’ όλα σε εσάς και θα ήθελα να τους υποδεχτούμε με ένα θερμό χειροκρότημα.

Αμέσως αφότου αποκτήσαμε μια πρώτη αίσθηση του μεγέθους της καταστροφής που έπρεπε να διαχειριστούμε, ήταν προφανές σε εμένα ότι θα έπρεπε να αθροίσουμε δυνάμεις, εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των μεγάλων δωρητών μας, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτήν την πρωτοφανή καταστροφή.

Θυμάμαι όταν πρωτοτηλεφώνησα στη Μελίνα (Τραυλού), ζητώντας τότε τη στήριξή της και τη στήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η απάντηση ήταν αμέσως θετική. Μαζεύτηκαν πολύ γρήγορα 50 εκατομμύρια.

Το αποτέλεσμα αυτής της δωρεάς παρουσιάστηκε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο στο βίντεο το οποίο είδαμε.

Θα έλεγα ότι αυτή η συμμετοχή μάς έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κινηθούμε και με ρυθμούς οι οποίοι ήταν πρωτόγνωροι για τα δεδομένα του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι δωρεές αυτές συντονίστηκαν τότε από το Υπουργείο Υποδομών, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των κτηριακών υποδομών μάς επέτρεψαν με μεγάλη ευελιξία και με ταχύτητες ιδιωτικού τομέα, αλλά με προδιαγραφές οι οποίες τέθηκαν πάντα από το Ελληνικό Δημόσιο να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σχολεία και να τα ξαναφτιάξουμε πολύ καλύτερα από ό, τι ήταν πριν.

Και δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση, μεγαλύτερη χαρά για όλους εμάς από το να βλέπουμε τα χαμογελαστά πρόσωπα παιδιών, δασκάλων, καθηγητών που αισθάνονται αφενός ότι η πολιτεία δεν τους ξέχασε, ότι στάθηκε κοντά τους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.