Σύγκρουση τρένου του Προαστιακού με δίκυκλο στην Αθήνα- Ο αναβάτης εγκατέλειψε το σημείο

Νέα σύγκρουση τρένου με δίκυκλο σημειώθηκε απόψε σε φυλασσόμενη διάβαση στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train, στις 19:50 η αμαξοστοιχία 1328, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα που παραβίασε τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών – Σταθμό Λαρίσης.

Οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ο οδηγός του δικύκλου, που παρέβη τη σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών.

Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε τους επιβάτες για κάθε εξέλιξη.