Σύγκρουση τρένου του Προαστιακού με δίκυκλο στην Αθήνα- Ο αναβάτης εγκατέλειψε το σημείο

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία

Νέα σύγκρουση τρένου με δίκυκλο σημειώθηκε απόψε σε φυλασσόμενη διάβαση στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train, στις 19:50 η αμαξοστοιχία 1328, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα που παραβίασε τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών – Σταθμό Λαρίσης.

Οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ο οδηγός του δικύκλου, που παρέβη τη σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών.

Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε τους επιβάτες για κάθε εξέλιξη.

