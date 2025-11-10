Πάτρα: Αυτοκίνητο “καβάλησε” το διαχωριστικό του ποδηλατόδρομου στην Όθωνος Αμαλίας

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στην οδό Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο ανέβηκε πάνω στο τσιμεντένιο διαχωριστικό του ποδηλατόδρομου.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να “καβαλήσει” το τοιχείο και να ακινητοποιηθεί.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος.

Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους διερχόμενους, καθώς ο ποδηλατόδρομος στο συγκεκριμένο σημείο έχει γίνει και στο παρελθόν πεδίο παρόμοιων ατυχημάτων.