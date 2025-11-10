Πάτρα: Αυτοκίνητο “καβάλησε” το διαχωριστικό του ποδηλατόδρομου στην Όθωνος Αμαλίας

Ατύχημα στην Όθωνος Αμαλίας
Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στην οδό Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο ανέβηκε πάνω στο τσιμεντένιο διαχωριστικό του ποδηλατόδρομου.
Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να “καβαλήσει” το τοιχείο και να ακινητοποιηθεί.
Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος.
Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους διερχόμενους, καθώς ο ποδηλατόδρομος στο συγκεκριμένο σημείο έχει γίνει και στο παρελθόν πεδίο παρόμοιων ατυχημάτων.
