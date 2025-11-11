Πάτρα: Απολογείται σήμερα ο καθηγητής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή 40χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος συνελήφθη στην Πάτρα για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο κατηγορούμενος, που διδάσκει σε ειδικό σχολείο της πόλης, φέρεται να επέδειξε σε ανήλικη μαθήτρια άσεμνες εικόνες από το κινητό του τηλέφωνο.

Μετά από καταγγελία του πατέρα της 15χρονης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών εντόπισαν και κατέσχεσαν τη συσκευή, στην οποία βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, στην Κορινθία, κατασχέθηκαν επίσης ηλεκτρονικός υπολογιστής και σκληροί δίσκοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων.